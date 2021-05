Aina Quiñones, la actriz que interpreta a África en Cuéntame cómo pasó, ha estado en directo en el Instagram Live de la serie contando cómo es su personaje, trabajar en la ficción más longeva de la televisión en España y qué nuevos proyectos tiene entre manos. Es la segunda temporada en la que participa con un personaje que es alegre, dinámico y emocional. "Es alocada y fiestera. Empieza siendo "la mala influencia" para María, pero luego se demuestra que son inseparable. Es alegre y juvenil, y para mí ha sido muy ameno interpretarla".

La artista, natural de Barcelona, es -indudablemente- multidisciplinar: canta, baila y actúa. Así que, la hemos preguntado si tiene algún talento oculto. "¡Ostras! Pues la verdad es que no. Lo que ves es, básicamente, lo que soy. Mi profesión es mi hobby", ha explicado divertida ¡Tienes la entrevista completa aquí!

El drama de los "novios"

En Cuéntame, su personaje está muy ligado al de una de las protagonistas, María Alcántara; amiga con la que en esta tanda de capítulos está compartiendo piso. Juntas nos han regalado momentos muy divertidos y emotivos, porque han creado una bonita amistad dentro y fuera de los rodajes. La actriz ha explicado que su amistad con Carmen Climent ha trascendido, y fuera de la ficción la relación es igual o más estrecha. "La amistad nació en el casting. Y cuando nos enteramos de que íbamos a trabajar juntas, la conexión fue guay", ha contado.

Sin embargo, esa amistad se va a enfriar -dentro de la ficción- cuando África descubra lo que ha ocurrido entre María y Jorge. Sobre este momento, que verá la luz en los próximos capítulos, la actriz no ha querido contar demasiado. "África tiene mucho caracter, es verdad. Y no creo que le mole [...] No puedo desvelar nada más que me voy a ir de la lengua y la voy a liar", ha contado entre risas.