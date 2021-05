Blas Cantó lleva soñando con ser parte de la historia de Eurovisión desde que era un niño. Ahora, a punto de hacer realidad este deseo, ha querido despedirse de los seguidores del festival con un íntimo concierto acústico en el Teatro Monumental de Madrid. Con emoción e ilusión a partes iguales, ha disfrutado de este último acto antes de partir hacia Róterdam en el que ha interpretado una versión a piano y guitara de "Voy a quedarme", su tema para el festival.

"Estaré escrito en la historia de Eurovisión para siempre. Me enorgullece el hecho de que voy a ser recordado por haber representado a mi país en el festival de Eurovisión. Y dos años consecutivos. Me hace muy feliz poder compartirlo con mi familia y amigos", ha señalado.

Blas Cantó representará a España en el Festival de Eurovisión 2021 con "Voy a quedarme" RTVE Digital

En un año marcado por la pandemia del coronavirus, el artista murciano apuesta por una historia sincera, honesta y cantada desde el alma, que dedica a su abuela, fallecida a causa de la Covid-19 el pasado mes de diciembre. Sin embargo, bajo ese dolor compartido por millones de personas en todo el mundo, se esconde un canto de esperanza y positivismo.

"Este año he querido dejar a un lado el artificio y los sonidos actuales, para centrarme en la historia y la emoción", ha declarado.

Además, ha afirmado que será una puesta en escena preciosa que representa perfectamente la intencionalidad de la letra. Creada por el directo artístico Marvin Dietmann, el representante ha adelantado que mantendrá el a capela en el inicio. "Será como el I will always love you, de Whitney Houston", ha comentado tras entonar una parte del temazo de la diva norteamericana.

Blas Cantó con el equipo que le acompañará a Eurovisión 2021 RTVE Digital

La poderosa balada con la que participa en Eurovisión -compuesta por él mismo junto a Leroy Sánchez, Dangelo Ortega y Dan Hammond- ha sido el broche de oro del concierto, producido y realizado por RTVE Digital.

“Voy a cantar en español. Tenemos que llevar nuestro idioma por bandera“

"Voy a ser el único que cante en español. Tenemos que llevar por bandera nuestro idioma y hacer que se extienda también por todo el mundo porque no sólo nos ven en Europa, sino también en Australia y Latinoamérica", ha apuntado.

El concierto ha arrancado con "I'll stay", la versión en inglés de "Voy a quedarme". Con ella ha querido que su historia sea comprendida en más lugares de Europa y conmover los corazones de todos los espectadores.

03.32 min Eurovisión 2021 - Blas Cantó interpreta "I¿ll stay" al piano

Blas ha recordado sus inicios en la música, cuando con pocos años se enamoró de la musicalidad la canción francesa y comenzó a cantar. Ha interpretado en una deliciosa versión de la "La bohème", el clásico de Charles Aznavour de 1966. "El escenario es como mi segunda casa y la primera vez que me subí a él... ni me acuerdo. Creo que tenía 4 años y cantaba canciones de Pimpinela", ha continuado.

02.42 min Eurovisión 2021 - Actuación de Blas Cantó y "La bohème"

A través de las canciones que ha interpretado durante el espectáculo ha repasado su trayectoria en la música. Así, ha continuado con un medley de sus hits "Él no soy yo" e "In your bed". Temas que le han dado grandes alegrías y le "han permitido conocer a grandes profesionales" desde que comenzara su andadura artística.

03.14 min Eurovisión 2021 - Actuación de Blas Cantó de "Él no soy yo" e "In your bed"

Rumbo a Róterdam 2021 El próximo 12 de mayo Blas Cantó, junto a la delegación española, viajará a Róterdam para afrontar una edición atípica. Bajo múltiples medidas de seguridad para preservar la salud de los participantes, Eurovisión será una burbuja. Pruebas PCR, antígenos a la entrada del recinto, distancia de seguridad, mascarillas y aislamiento por grupos. “Mi mayor miedo era llegar a Eurovisión y tener que estar de fiesta. Ahora me siento más tranquilo“ "Soy alérgico, me encanta cuidarme y tener mi tiempo de descanso. Mi mayor miedo era llegar a Eurovisión y tener que estar de fiesta. Ahora me siento más tranquilo sabiendo que tengo que hacer lo que yo habría hecho: ir del Arena al hotel y del hotel al Arena. Así que psicológicamente, estoy bien en este sentido", ha reconocido. En cuanto a la prensa presente en el Arena, la organización sólo ha permitido la entrada a una tercera parte de los medios acreditados habitualmente y 3.500 espectadores en el estadio. El candidato español realizará el primer ensayo sobre el escenario del Rotterdam Ahoy al día siguiente a su llegada. El 13 de mayo a las 18:55 será la primera toma de contacto durante la que contará con 25 minutos en las que podrá realizar hasta tres pases. Tras esta prueba, ofrecerá una rueda de prensa con la prensa internacional para compartir sus primeras sensaciones. El sábado 15 tendrá lugar el segundo ensayo, a las 12:35 horas y el domingo 16, la Opening ceremony sobre una ‘Alfombra Turquesa’ y a orillas del río Nieuwe Maas.