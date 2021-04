Clara Garrido y Laura Ledesma protagonizan dos de las series más seguidas y queridas de la sobremesa de La 1, ‘ Acacias 38 ’ y ‘ Dos Vidas ’ con sus personajes, Genoveva y Julia.

Mientras el personaje de Julia empieza a despegar en las tarde de La 1, el de Genoveva empieza a despedirse, ya que el final de ‘Acacias 38’ está a la vuelta de la esquina.

Ambas actrices han charlado sobre su experiencia como protagonistas de una serie diaria, han contestado a las preguntas de los seguidores y nos han adelantado cuáles van a ser sus proyectos futuros.

Si no has podido seguir el directo, ¡Te lo dejamos aquí!

Genoveva y Julia

Aunque Clara Garrido y Laura Ledesma disfrutan mucho interpretando a sus personaje, ven grandes diferencias con ellos. “En mi caso yo no me siento tan indecisa como Julia. Aunque Me divierte hacer su parte torpe y luego de repente tiene un alegato feminista”, nos reconoce Laura. “En mi caso, obviamente no me veo malvada, aunque es cierto que admiro en ella su ambición, su perseveracia y determinación” añade Clara.