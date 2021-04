Juanma Navas y Rebeca Alemañy han interpretado a Ramón Palacios y Lolita en ‘Acacias 38’ durante seis años. Ambos son los herederos de la familia Palacios y ahora que la serie llega a su fin los hemos reunido para charlar en directo en Instagram sobre sus personajes y sus experiencias a lo largo de los casi 1500 capítulos que han rodado.

En la conversación ambos han respondido las preguntas de los fans, han recordado sus momentos favoritos y han desvelado sus ilusiones para el futuro. Si no has podido seguir la conversación en directo, ¡te la dejamos aquí!

Todos recordamos a la Lolita de hace seis años : recién llegada de Cabrahigo para servir en casa de los Palacios. Pero al casarse con Antoñito se convirtió en señora y emprendedora, al pasar a regentar la mantequería del barrio. ¿Qué le gustó más interpretar a Rebeca? ¿La criada o la señora? “ La evolución de Lolita y de Rebeca en estos años ha sido enorme . No me puedo quedar con una porque después de la parte divertida del principio, llegó la parte emotiva. ¡Yo no sabía cómo lloraba Lolita, por ejemplo!”, nos confiesa Rebeca.

Decir adiós al personaje

“No he sido consciente del paso del tiempo hasta que ha llegado esta nueva borrasca y le han llamado Lola. Ahí me he dado cuenta de que ya no interpretaré más a Lolita y me ha dado el bajón” ha reconocido Rebeca cuándo le han preguntado sobre el adiós a su personaje.