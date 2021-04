Blas Cantó ha dedicado una actuación llena de verdad a Rocío Carrasco. Con su voz quebrada por la emoción y la melodía del piano, violín y violonchelo, ha interpretado una íntima versión "Voy a quedarme", cantada desde el alma y sin artificio alguno. El candidato de España en Eurovisión 2021 ha puesto así banda sonora al capítulo más desgarrador de la vida de la protagonista de Rocío: Contar la verdad para seguir viva.

“Gracias! Que emocionante ver esas imágenes mientras cantas... no sé ni cómo he podido. Mucho amor y que nunca perdamos la esperanza. @rocioseguirviva“ — Blas Cantó �� (@BlasCanto) April 28, 2021

El artista murciado, visiblemente conmocionado, ha actuado con un nudo en la garganta y, a la vez, con más fuerza que nunca para que su canto de esperanza consuele a la hija de 'la más grande' y a tantas personas que han vivido el mismo calvario. La letra de la canción ha servido para poner pie de foto a las imágenes de Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, que se han proyectado.

La semana pasada, Blas Cantó tuvo la oportunidad de encontrarse con Rociíto, a la que mostró su apoyo susurrándole: "Yo sí te creo". Además, le emocionó con un extraordinaria interpretación de "Como las alas al viento", de su madre Rocío Jurado.

"Voy a quedarme" es un tema muy especial para el representante español. A pesar de narrar uno de los momentos más duros por los que ha pasado, guarda un mensaje optimista y rinde tributo al gran amor de su vida, su abuela. Igual que esta noche, Blas Cantó conmoverá los corazones de toda Europa con su historia y su talento el próximo 22 de mayo.

02.50 min Eurovisión 2021 - Blas Cantó canta "Voy a quedarme" en 'Destino Eurovisión'

Una de sus compañeras en Eurovisión 2021 también ha visitado los estudios de Fuencarral esta semana. Se trata de la búlgara Victoria Georgieva, que nos ha regalado su "Growing up is getting old" en directo.

“Dice @victoriageorge_ que también os manda otro beso muy grande �� #RocíoVerdad8 pic.twitter.com/EKYPVEqGPS“ — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 28, 2021

“El coraje y la valentía de Rocío son admirables“

Victoria se ha posicionado públicamente a favor de Rocío Carrasco. Su relato ha traspasado fronteras y ha ayudado a muchas mujeres que, como ella, ha sufrido malos tratos por parte de sus parejas o ex parejas. "El coraje y la valentía de Rocío son admirables. Su historia traerá cambio y las mujeres ya no serán víctimas silenciosas.

“¡España! �� I will perform 'Growing Up is Getting Old' tomorrow at @rocioseguirviva and will finally meet @BlasCanto ���� Rocío's bravery and courage is admirable. Her story will bring change and women will no longer be the silent victim! #RocioYoSiTeCreo https://t.co/jq6bk0H7ce“ — VICTORIA (@victoriageorge_) April 27, 2021

La aparición de la artista de Varna ha sido provocada en cierto modo por los eurofans que, a través de las redes sociales, expresaron su deseo de verla cantar en directo en el documental de Mediaset.

“¡Hola, España! �� I see a lot of you tagging me about #RocioVerdad3. Can you tell me more about it? ¡Gracias!“ — VICTORIA (@victoriageorge_) April 4, 2021

“¡Hola! �� I really miss Madrid. One of my favourite places! And last year I was hoping to be invited to be a guest in #YoVeoSalvame ���� Should I plan a visit to Spain soon?“ — VICTORIA (@victoriageorge_) April 4, 2021

Ella es otra de las grandes favoritas de la 65ª edición del certamen europeo, junto con el suizo Gjon's Tears y la francesa Barbara Pravi que fueron los primeros en actuar en el programa. Ellos también interpretaron los temas con los que participarán en Róterdam 2021: "Tout l' Univers" y "Voilá". Curiosamente, las dos propuestas están escritas en francés. La cantante gala aprovechó para hacer un guiño a Rocío Jurado cantando a capela "Como una ola".

“Holà queridos, nos vemos este domingo a las 22h en @telecincoes y en directo en el programa sobre Rocío Jurado �� cantaré mi canción "Voilà"! Hâte ! pic.twitter.com/C7HsSdoCiO“ — Barbara Pravi (@Babpravi) April 3, 2021

Además, la canción suiza pone la banda sonora a la cabecera de la docuserie de Rociíto, mientras que la propuesta gala suena en los avances del formato. También ha sonado en alguno de los capítulos "Répondez-moi", la entrada de Gjon's Tears para la cancelada edición de 2020.

Sigue la última hora sobre el Festival de Eurovisión en la web oficial en España.