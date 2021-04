# Mary Shelley... # inventó "Frankenstein".

# Con este libro a todos asustó.

# Mary Shelley...,

# la primera mujer # en escribir historias de terror.

# Mary Shelley... # inventó "Frankenstein".

# Su padre una sorpresa se llevó. # Qué honor. #

"HOY, MARY SHELLEY"

(LEE) "Y es así, como cada medianoche,

la Santa Montaña vaga por los bosques

buscando nuevas almas para llevarlas al más allá".

(TIEMBLAN)

(RÍE) ¿Qué tal?

¿Os ha gustado mi historia de misterio?

¿Y... y... y esos escritos también vienen por este bosque?

No.

Eh, chicos, chicos,

yo creo que tenemos que irnos antes de que llegue la medianoche.

(MIEDOSO) Eso, eso.

Pues... pues yo no me he creído ni una palabra.

¿De dónde van a salir los fantasmas en un bosque como este?

(Campanillas)

¡Eh, es ella! ¡Viene a por nosotros!

(GRITAN)

¡Chicos, chicos!

No... Las historias que aparecen en estos libros no son reales.

Ah, no... Entonces, ¿por qué las escriben?

Pues... para divertirnos leyéndolas.

¡Pues a mí no me hacen ninguna gracia!

(RÍE) Venga...

Seguro que si leemos el próximo libro,

se os quitará el miedo. A ver...

¿Habéis traído cada uno el libro que pedí?

Sí, sí. Toma, Lucre, lee el mío.

Ay, mi Lulila... No, mi Luli.

"Pinocho" es un libro infantil. Sí.

(VOZ MISTERIOSA) En noches como estas,

hace falta leer libros de misterio. ¡Ay!

(RÍE)

Ay... ¿Quién ha traído este libro? Lo he traído yo.

Muy bien, Lublú.

"Frankenstein", de Mary Shelley.

(RÍE) Este sí que es de misterio.

Uy... pues yo mejor me voy a casa, ¿vale?

Y yo te acompaño, no sea que se pierda.

Sí, yo también. Sí, tengo hambre.

Chicos, chicos...

Ya les he dicho que las historias que aparecen

en estos libros no son reales.

Antes de leer la historia de Frankenstein,

os voy a contar cómo a la autora se le ocurrió

esta historia tan fantástica. Seguro que, después,

lo miraréis con otros ojos. Mirad...

(NARRADOR) "La joven Mary creció en el seno de una familia poco habitual.

Sus padres eran escritores y su casa estaba siempre llena

de grandes intelectuales. Todos esperaban

que Mary acabara siendo una gran escritora...

Hasta que un día... llegó un apuesto poeta

que les dejó asombrados. Se llamaba Percy Shelley,

una joven promesa que pronto encandiló a Mary.

En contra de lo que esperaban, su padre rechazó su unión.

Creía que Percy la apartaría de su vida literaria.

No estaba dispuesto a que su hija arruinase su vida,

así que la pareja se vio obligada a huir en dirección a Europa.

Viajaron por medio continente hasta que el dinero se les terminó.

Por suerte, aquel verano conocieron a lord Byron,

uno de los más importantes poetas de su época.

Lord Byron invitó a la pareja a pasar unos días en su mansión,

junto a un lago alemán en Suiza.

Pero lo que esperaban que fueran unas soleadas vacaciones,

pronto se tornó en un completo desastre.

Ante esta situación, no tuvieron más remedio

que pasarse todo el tiempo encerrados en aquel palacio.

Para evitar el aburrimiento, Percy decidió leer

historias de fantasmas. Aunque para sorpresa de todos,

ninguna parecía asustar a Mary. Entonces, lord Byron

les retó a escribir el relato más terrorífico jamás creado.

Aquella noche, todos se quedaron en vela escribiendo.

Mary no sabía si sería capaz; pero, al final,

se le ocurrió una historia que asustaría a cualquiera.

A la mañana siguiente, todos volvieron con terroríficos relatos

de fantasmas y vampiros. Cada uno se creía el ganador,

pero Mary los sorprendió con lo que había escrito.

Al principio, ninguno la tomaba muy en serio...

hasta que escucharon su historia.

Un científico creó un ser terrible

juntando partes de varios cuerpos.

La apariencia de ese ser hacía que todos le tomasen por un monstruo.

La historia sobrecogió tanto a lord Byron

que no solo la proclamó ganadora; sino que, además,

estaba dispuesto a hacer todo lo posible por editarla.

Pero nadie creía que una mujer pudiera escribir

algo tan terrorífico.

Por eso decidieron que nadie lo firmara.

Para sorpresa de todos,

"Frankenstein" acabó siendo un rotundo éxito.

Tanto, que los editores tuvieron que ceder

y acabaron poniendo el nombre de su verdadera autora,

Mary Shelley.

Cuando el libro llegó a manos del padre de la joven,

no podía creerlo.

Su hija pasaría a la historia como la primera autora

de ciencia-ficción".

Entonces, ¿el monstruo de Frankenstein no existe?

Claro que no, mi amor.

¡Se lo inventó Mary Shelley!

¡Guau! Pues menuda imaginación.

Venga, Lucre, cuéntanos otra historia de misterio.

¡Eso, eso!

Ahora que sé que los personajes de estos libros no son de verdad,

ya no me dan miedo.

Bueno, el de mi libro sí que es de verdad.

Ay, no, Lulila. Pinocho es un personaje de ficción.

Como Frankenstein, Don Quijote, Hércules...

¡De eso nada! Pinocho es de verdad.

Es nuestro amigo. ¿A que sí?

(RÍEN)

Sí, sí, claro.

Ya verás cuando le digamos a Pinocho que no existe.

(SUSPIRA)

Venga, Lucre, léenos otra historia de fantasmas.

Sí, sí, o una del hombre lobo.

(AÚLLA)

(AÚLLAN)

(LUCRECIA RÍE)

(Música suave)

Oye, ¿te vas a comer tu zanahoria?

-No. No me apetece.

-¡Esto sí que bueno! A ti te pasa algo, ¿eh?

-Bueno, es que me he enterado de que mi amigo Pinocho

en realidad no existe.

-¿Pinocho tu amigo?

(RÍE)

No digas tonterías. Pinocho es un personaje de un cuento.

-Ya, el problema es cómo decírselo.

Mira, justo viene por ahí.

-¡Pero...!

-Hola. -Hola, Pinocho.

Estábamos hablando de ti.

Tengo algo importante que decirte. -Dime, dime.

-¿Te acuerdas que te conté que me había gustado mucho tu libro?

-Sí.

-Pues me acabo de enterar que tú en realidad...

¿Cómo te lo digo?

Pues que no existes. -¿Eh?

¡Ay!

-¡Oh! -¡Oh! ¡Me crispa las orejas!

(LUCRECIA) "Os voy a contar la historia de Mary Shelley,

autora de 'Frankenstein'".

(Música)

# Mary Shelley

# en una familia culta nació

# y todos confiaban que Mary

# escritora fuese de mayor.

# Conoció a Percy,

# un poeta digno de admirar.

# Se enamoraron, # y el padre de Mary

# ese amor no quiso aceptar.

# Y juntos huyeron por Europa

# hasta que el dinero se terminó.

# Mary Shelley # escribió "Frankenstein"

# y al fin reconocieron su éxito.

# Mary Shelley # inventó "Frankenstein".

# Con este libro a todos asustó.

# Qué horror.

# Su amigo Byron

# a su casa les quiso invitar

# y les retó a escribir el relato

# más espeluznante escrito jamás.

# Ay, tanto miedo pasaron

# cuando Mary el suyo les leyó

# que decidieron editarlo,

# pero anónimo sería mejor.

# Pues nadie creería # que una autora

# podría escribir # libros de terror.

# Mary Shelley # escribió "Frankenstein"

# y al fin reconocieron su éxito.

# Mary Shelley # inventó "Frankenstein".

# Con este libro a todos asustó.

# Mary Shelley,

# la primera mujer

# en escribir historias de terror.

# Mary Shelley # inventó "Frankenstein".

# Su padre una sorpresa se llevó.

# Qué honor. #

(Música)