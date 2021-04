El alegato feminista de Lola Indigo en 'The Dancer'

En cada una de las entregas de 'The Dancer' los capitanes viven momentos de todo tipo. Les vemos llorar, protagonizan momentos surrealistas y divertidos e incluso algunos aprovechan su posición en el programa que emite Televisión Española para poder lanzar importantes mensajes. En las primeras entregas del formato ellos han reivindicado por ejemplo el papel de la danza, el de las escuelas de baile que tanto están sufriendo la crisis de la Covid-19 que sigue azotando nuestro plano y paralelamente, Lola Indigo ha incluso lanzado un mensaje feminista que sigue siendo plenamente necesario a día de hoy.

Este se ha producido tras la actuación de Sara del Pino, una reconocida bailarina a la que muchos recordarán por haber visto en 'Grand Prix', el exitoso formato que Televisión Española emitió décadas atrás. La participante ha acudido al espacio para reivindicar que una mujer puede bailar a cualquier edad y por ello hay que superar de una vez por todas el machismo que habitualmente ha estado presente en el mundo del espectáculo a la hora de seleccionar, o no, a mujeres según su edad.

Un necesario mensaje

“A mí no me da la gana que cuando llegue a una edad me digan que no puedo hacer algo, porque si los tíos están ahí trabajando hasta los… y pico. Sí, ellos pasan casting y están hasta mucho más avanzada edad que nosotras”, ha seguido diciendo Indigo. “Eso tiene que cambiar, porque tú estás totalmente en forma para seguir currando en lo que te de la gana”, ha continuado, para después concluir con un contundente: “Todos te admiramos porque eres la gran Sara del Pino, así que gracias por estar hoy aquí”.

En definitiva, Lola Indigo ha querido poner en valor a todas esas mujeres que siguen luchando por un hueco en televisión, en cine, en teatro o en el mundo de la danza. Esas mujeres que merecen seguir trabajando, que merecen tener una nueva oportunidad para seguir mostrando su talento, su arte y seguir trabajando de lo que más les apasiona. Lola Indigo ha lanzado un mensaje que posteriormente ha sido apoyado por Sandra Cervera y con el ambas que han querido decir “basta” al machismo todavía presente en muchos rincones de nuestra sociedad.