El conocido grupo OBK, ha estado en Tarde lo que tarde de RNE para presentar su concierto que será el próximo 18 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Con Jordi Sánchez ha estado Julia Varela explicando sus 30 años sobre el escenario: "Yo era un chaval con un sintetizador, que para mi era un juego, y después de todos estos años sigo hablando con la misma ilusión que entonces".

Conciertos para nacidos en los 80

30 años de carrera da para que muchas generaciones te conozcan y te sigan: "En las primeras filas hay fanes, amigos casi, que han tenido hijos y vienen a vernos. Todo este tiempo después y ahora que estoy haciendo esta promo es cuando te paras y piensasn madre mía. Porque es fácil sacar un disco pero es muy difícil vivir de la música y dedicarte tantos años es muy complicado. Por todo ello estoy muy feliz e ilusionado".

"El cielo no entiende" fue uno de sus temas más vitoreados entre el público. Sus conciertos se han caracterizado siempre por escuchar de fondo a los asistentes entonando las canciones: "Mi actitud con el público es muy rockera, soy muy impulsivo. Cuando he estado en los conciertos siemrpre he sido de los que he dicho: esto no es un concierto esto es una fiesta. O al menos e slo que he intentado. La complicidad con el público me rejuvenece y en ese sentido me siento un poco Dios es, una droga. [...] Entiendo a los Rolling Stones porque cuando estás sobre el escenario puedes contagiar esa energía positiva".