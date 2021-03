Madonna no sale de una antes de meterse en la siguiente, pero Scarlett Johansson no quiere polémicas y por eso está harta de hablar de política. En una entrevista reciente, la actriz ha declarado que no cree que sus opiniones políticas deban tener un impacto en su carrera como actriz: "No creo que los actores tengan obligación de tener un rol social público", dice en la revista The Gentlewoman. "No elegiste ser político, eres actor", dice Johansson. "No creo que sea justo imponerle esa expectativa a quien no la quiere".

La actriz, de 36 años, ya se ha visto en más bretes de los que le gustaría. Su buena relación con Woody Allen o sus lazos con el estado de Israel le han costado varios escarnios con la opinión pública, cuando sólo estaba respondiendo a lo que se le pregunta. Pero, como demuestra el vídeo que ha vuelto a circular tras más de una década y muestra los tocamientos impropios de un periodista a Johansson, lo más habitual es que las actrices reciban preguntas que no tienen nada que ver con el cine. "Como actriz, tu trabajo es reflexionar sobre tu experiencia para ser un espejo de la audiencia, para propiciar experiencias empáticas a través del arte. Sean cuales sean mis opiniones políticas, cuando me siento exitosa es cuando la gente puede desaparecer en una historia".

Scarlett Johansson en los Premios del Sindicato de Actores, en 2020 GTRES