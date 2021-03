Hace falta tener mucha tenacidad para levantar un proyecto tan arriesgado como el que propuso Pilar Miró en 1995 con el rodaje de El perro del hortelano. Una adaptación cinematográfica del clásico de Lope de Vega que la cineasta llevó a la gran pantalla manteniendo las interpretaciones en verso de la obra teatral, pero a la que consiguió imprimir una mirada viva y fresca que ponía el foco en la potente personalidad de la condesa de Belflor, el personaje al que interpreta Emma Suárez y al que Miró le da en esta cinta una vuelta de tuerca. “Me pareció muy inteligente por su parte llevar este clásico al cine y aunque la protagonista sea una mujer de hace mucho tiempo, es muy actual. La condesa era una mujer picara, estratega y muy moderna”, cuenta la actriz.

Esa fue una de las claves del éxito de la cinta de Pilar Miró. Convertir a aquella dama, descrita por Lope de Vega como fría y calculadora e incapaz de mostrar sus sentimientos, en una mujer demasiado lista como para ser engañada. y todo ello bajo el telón de una comedia con la que, a pesar de conservar el verso original del Siglo de Oro, consiguió llevar a las salas a más de un millón de espectadores y arrasó en los Premios Goya de 1997 al alzarse con 7 galardones, entre ellos el de mejor dirección, guion adaptado, fotografía (Javier Aguirresarobe) y actriz protagonista (Emma Suárez).

Con una ambientación cuidada al detalle, El perro del hortelano invita a dejarse llevar por la atmosfera de la época sin sobresaltos. Todo encaja en el universo creado por Pilar Miró gracias al trabajo de fotografía de Aguirresarobe que juega a la perfección con los colores del vestuario y la puesta en escena. Planos agiles que no caen en el pecado mortal de muchas películas de época, tan habituadas a recrearse en los planos largos. Aquí, todo se dispara, rápido y preciso, para entrelazarse en el enredo amoroso de los protagonistas.

Un cambio de perspectiva

"No dudes: naturalmente es del hortelano el perro. Ni come ni comer deja, ni está fuera ni está dentro", dice Teodoro en la obra de Lope de Vega. Un hombre que, en la obra teatral, se desarma ante los coqueteos de Diana y se desespera con sus vaivenes, pero que en la película de Miró aparece retratado con una perspectiva feminista que deja ver en también en él sus formas crueles de jugar con los sentimientos de la condesa. ¿Acaso los castigos de Diana no están justificados, no sé dirigen a toda una sociedad impositiva a la mujer?

Su directora, Pilar Miró, lo resumía así: “Una mujer dueña y señora de voluntades lucha por el hombre que le gusta y utiliza su ingenio y su posición para conseguir lo que quiere y como quiere”. Y con este argumento empoderado, la realizadora madrileña conseguiría también algo insólito en el siglo XX: ser la primera mujer en ganar un Goya a la mejor Dirección. Un camino aún muy poco transitado en el que solo figuran, además de Miró, Icíar Bollaín e Isabel Coixet.