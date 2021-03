Tal vez, al pensar en el tiempo, pensamos únicamente en las nubes, el viento… es decir, aspectos relacionados con la atmósfera, pero la realidad es que el sistema climático está formado por 5 componentes: atmósfera, biosfera, criosfera, hidrosfera y litosfera. Dentro de la hidrosfera, formada por el agua líquida de la Tierra, los océanos juegan un papel fundamental ya que albergan en torno al 97% del agua del mundo, que cubre gran parte de su superficie. Por el 23 de marzo, Día Meteorológico Mundial, Isabel Moreno nos cuenta cómo influyen en el campo de la meteorología.

Ya en el colegio aprendemos que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Esto ya nos da una idea de lo importantes que son los océanos para el planeta, pero lo cierto es que tienen otras muchas propiedades que los hacen aún más impresionantes e indispensables en el clima y en el tiempo.

El océano y el cambio climático

Juegan un papel fundamental en el cambio climático: acabamos de comentar que absorben gases como el CO2 y que son los verdaderos pulmones de la Tierra. No estamos exagerando: se estima que han absorbido en torno al 31% del CO2 emitido por el ser humano. Sin embargo, este aumento de CO2 en el agua les está llevando a cambiar su acidez y causar graves problemas en los ecosistemas marinos.

¿Pueden afectar los océanos al tiempo?

Como sabemos, las emisiones de CO2 a la atmósfera están provocando que las temperaturas del planeta suban. Unas temperaturas que serían aún más elevadas de no ser por la acción del océano: absorben más del 90% del calor extra que está provocando el calentamiento global. Casi todo ese calor lo almacenan en los primeros 700 metros de profundidad y está favoreciendo que esa capa superficial se mezcle menos con el agua más profunda (lo que se conoce como estratificación), lo que también afecta a los ecosistemas marinos además de alterar otros procesos físicos.

Precisamente, este aumento de temperaturas superficiales en el océano ayuda a darle más energía a la atmósfera y más humedad, lo que puede llegar a traducirse en huracanes o borrascas más potentes.



Por último, un océano más cálido también tendrá impacto en las temperaturas de las ciudades costeras, sobre todo en las mínimas, favoreciendo la presencia de más noches tropicales en lugares donde antes no eran tan habituales. Es algo que estamos observando ya en ciudades del Mediterráneo, como València, donde las noches tropicales se han cuadruplicado desde hace unos 80 años.