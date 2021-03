Eurovisión 2021

Es el undécimo año que el productor griego Dimitris Kontopoulos participa en el festival desde que debutase en 2007, con la canción "Work Your Magic" para Bielorrusia.

Otros de los hits eurovisivos del compositor griego -además de la mencionada "SUPERG!RL"- son "Shady lady" (de Ani Lorak, Ucrania) y "Hold me" (de Farid Mammadov, Azerbaijan), que quedaron en segunda posición en 2008 y 2013. También firmó los temas con los que Sergey Lazarev representó a Rusia en 2016 ("You are the only one") y 2019 ("Scream").