'Dos Vidas' es la serie de TVE donde ha hecho su debut en la interpretación Gloria Camila Ortega. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha visitado el plató de ‘La Hora de la 1’ junto a otra de las protagonistas de la serie, la actriz Amparo Piñero, para desvelarnos algunas sorpresas y contarnos cómo es trabajar en esta historia que habla de dos vidas unidas de manera insospechada en dos épocas y lugares distintos.

Gloria Camila no tuvo opción de elegir, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano nació siendo famosa: “Por suerte he nacido en esta familia y desde pequeña estamos en el mundo mediático y público, pero estoy muy agradecida y muy orgullosa”, ha confesado. Pero lo que sí ha elegido es centrar su vida en lo que más le gusta: ¡el arte dramático! Y lo ha hecho en esta casa, en TVE.

Gloria ha confesado que disfruta mucho siendo actriz, le parece un mundo muy interesante y que importa mucho la profesionalidad, porque “no todo es tan fácil, tiene mucho detrás, mucho trabajo y mucho aprendizaje”, añade.

Agradece a ‘Dos vidas’ que hayan confiado en ella, y ha confesado que se lo está pasando “súper bien y que está aprendiendo mucho”.

¿Qué piensa la familia del debut de Gloria Camila?

En ‘La Hora de la 1’ no han perdido la ocasión para preguntar a la joven actriz sobre su estreno en la serie. Según ha confesado, su familia al principio dudaba, no sabrían cómo lo haría, pero al verla dijeron: “Oye pues me gusta”, y desde el primer capítulo hasta ahora no han parado de ver su evolución y mejora.