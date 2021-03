El gesto amable de los vecinos ante escándalo Alcántara

Los vecinos de San Genaro se han movilizado para apoyar a los Alcántara, una vez más, en Cuéntame cómo pasó. En la temporada pasada, todos los vecinos se patearon el bosque para encontrar a Herminia, que se perdió buscando a su "yo de juventud" en e capítulo "Paren el mundo, yo me bajo". Y en el último capítulo "La vergüenza", lo han vuelto hacer para retirar las fotos en las que María Alcántara posa desnuda, con las que Segis y sus colegas habían empapelado paredes y escaparates.

El escándalo sexual ha sacado el lado más solidario del barrio. Y sorprende a todos los espectadores tanto como a Carlitos -voz en off- que en una de sus reflexiones ha expresado: Todavía hoy, cuando los vecinos son de otra generación y han llegado de otras partes del mundo; la solidaridad vuelve por donde solía. Porque necesitar la ayuda de los demás, no es ninguna vergüenza. Lo que es una vergüenza es no prestarla.

04.43 min Los vecinos de San Genaro retiran las fotos de María Alcántara