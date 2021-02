¡ Ya puedes disfrutar del último capítulo de Cuéntame cómo pasó gratis y online ! Mercedes ha descubierto las fotos picantes de María Alcántara, y no ha dudado en echarle una buena bronca. Antonio, que subía de la calle cuando madre e hija discutían sobre lo sucedido, ha escuchado los gritos que salían de la casa de los Alcántara, y no ha dudado en entrar para unirse al rapapolvo después de escuchar que Álex fotografió a María desnuda. La discusión ha terminado con la salida inmediata de María, que ha decidido irse de casa temporalmente.

@@MEDIDA[5801211]

Pero, el tema no se va a quedar ahí. En el próximo capítulo, todos los vecinos serán testigos de la pesadilla que atormenta a Merche y Antonio porque Segis y su grupo de amigos han empapelado el barrio con las fotos de María Alcántara. Merche le dijo a su hija que había quemado las fotos y los negativos, pero lo cierto es que las había perdido.

La Expo de Sevilla

Antonio Alcántara ha estado trabajando en la agencia en la sombra, y con Santos como cómplice. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen, Merche no ha tardado en darse cuenta y le ha pedido explicaciones a su ex marido. Antonio no ha tenido más remedio que confesar en qué lio anda metido: Tiene que ir Sevilla, a la inauguración de la Expo, para pagar a Salgado en mano, y quiere que sea Merche quien le acompañe.

La ex pareja no va a ser la única que viaje al sur de España. Y es que, Marta Altamira está siguiéndole la pista al topo que tiene La Moncloa, y quiere a Toni Alcántara a su lado en la Expo para que todo salga según lo previsto y nadie trunque los planes del evento.