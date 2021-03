TIX ha descendido con fuerza desde el cielo para convertirse en el representante de Noruega en Eurovisión 2021. El cantante, que interpretará "Fallen Angel" en el Rotterdam Ahoy, consiguió imponerse a Keiino, candidatos noruegos en 2019 y los grandes favoritos del Melodi Grand Prix. La propuesta de TIX ha recibido el 57,5% de los votos en el duelo final frente al trío artístico, que ha participado con "Monument".

​La 56ª edición del MGP ha sido espectacular, tanto por la calidad de los intérpretes, como los medios técnicos y el escenario construido en el H3 Arena de Fornebu de Oslo. Los espectadores han podido disfrutar durante seis semanas (cinco semifinales, la repesca y la gran final) de esta emocionante preselección.

En total 12 artistas han competido en la final del MGP 2021. Tras la docena de actuaciones, sólo los cuatro candidatos preferidos del público se han clasificado para la siguiente fase: Blåsemafian feat. Hazel, Jorn, TIX y KEiiNO. La audiencia ha podido votar de nuevo en la segunda ronda y sólo los dos últimos han pasado a Gold Final. TIX recibió 380.033 puntos contra los 281.043 de KEiiNO.

En la gala, inaugurada por la ganadora de 2020 Ulrikke, TIX ha interpretado la versión en inglés de su tema "Ut Av Mørket", una decisión que le ha valido el pasaporte para la primera semifinal del certamen europeo, que tendrá lugar el 18 de mayo.

Letra de "Fallen Angel"

What can I say?

I can't make her stay

When I know that she's so far above

How could she ever love someone like me?

She's out of reach



Here in the dark

Inside the hole in my heart

I'm fighting all of my demons tryna tear me apart

And I'm still not sure what you ever saw in me



No, I'm a, I'm a fallen angel

And no matter where my heart is

There's no way I'll ever reach up to Heaven to you



Shе's so far out of this world (Yeah-oh)

No way I could ever bе with her (Yeah-oh)

'Cause I know Heaven's your home

That's where angels belong

And it wouldn't be fair (Yeah-oh)

If I keep you down here (Yeah-oh)

Here in the dark

Inside the hole in my heart

I'm fighting all of my demons tryna tear me apart

And I'm still not sure what you ever saw in me



No, I'm a, I'm a fallen angel

Tryna fly but I'm not able, oh-oh-oh-oh

And I need you to know

That it's okay to let me go

'Cause no matter where my heart is

There's no way I'll ever reach up to Heaven to you



I'm a, I'm a fallen angel

Yeah, I'm a, I'm a fallen angel

And I'm still not sure what you ever saw in me



No, I'm a, I'm a fallen angel

Tryna fly but I'm not able

So, just let me go

(I'm a, I'm a fallen angel)

'Cause no matter where my heart is

There's no way I'll ever reach up to Heaven to you.