Quédate con su nombre: Mario López Muinelo. Pertenece al exclusivo y reducido grupo de modelos masculinos españoles que desfila en las grandes pasarelas internacionales siguiendo los pasos de Andrés Velencoso y Jon Kortajarena ¿Llegará tan lejos?

La mayoría de las estrellas de la pasarela han llegado a su profesión por casualidad. El azar ha querido que la persona adecuada se fije en su físico y sepa ver el talento y el carisma que hay detrás de los hombres más guapos de nuestro país. Y ese es el caso de Mario López, y en Flash Moda hemos querido conocer mejor a este chico que ha revolucionado el mundo de la moda para hombre.

Las pasarelas en época de Covid

A pesar de los inconvenientes de la movilidad por la covid, trabajo no le falta y continúa su trabajo con campañas de grandes firmas internacionales y en España con prestigiosas revistas: “Mi agencia lo que me transmite es tranquilidad, me dice que estoy en el top, porque es verdad que modelos españoles que hagan desfiles en Milán o París, masculinos, no hay muchos. Somos cinco a lo mejor. "Esto es un bache porque me ha pillado justo en el momento álgido de mi carrera y el problema es la movilidad, el poder coger vuelos y trabajar con marcas que están fuera”.

La nueva normalidad de las semanas de la moda ha obligado a reinventarse y combinar el desfile físico con los fashion film. La situación ha exigido adaptarse, pero la moda resistirá y demostrará que está dispuesta a reinventarse una vez más en la manera de llegar al gran público. En nuestro país ya se trabaja en la próxima edición de MBFWMadrid, una edición que cumplirá con todas las medidas sanitarias, y que tendrá lugar del 8 al 11 de abril del 2021.