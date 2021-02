La noche perfecta de Lorenzo Caprile

Hemos alcanzado la mitad de la cuarta edición de Maestros de la Costura con la despedida de Fermín y la repesca de Ancor. Vivimos una noche mágica en la que Lorenzo Caprile disfrutó al máximo por la maravillosa prueba de exteriores en el Teatro Real de Madrid, y en la que Raquel Sánchez Silva alzó la voz para poner orden en el taller.

Lluís fue uno de los protagonistas del programa, de hecho, vimos su mejor nivel hasta la fecha, siendo el mejor tanto en la prueba individual como en la prueba exterior, liderando a Laura y Javier para realizar la mejor prenda y librarse de la expulsión. Y así se lo reconoció Caprile, que por fin se deshizo en elogios hacia el trabajo de Lluís: “Me cuesta decírtelo, pero da gusto ver una prenda así. Enhorabuena”.

Lorenzo Caprile se juega su reputación en el Teatro Real

Avisó desde el principio a los aprendices que con la prueba del Teatro Real se jugaba su reputación. Por haber trabajado allí en varios proyectos y por el gran nexo que hay entre la ópera y la costura.

Desde la sala Vergara, los aprendices que se jugaban la repesca se enfrentaban a una prueba llena de color. Tenían que diseñar el vestuario para uno de los personajes de 5 óperas diferentes, integrando las flores de la diseñadora Mariana Barturen.

Por otro lado, desde la sala Carlos III, el resto de aprendices tuvieron que confeccionar por equipos dos trajes que vestirían a mujeres de la alta burguesía del siglo XIX, todo un reto magistral de costura.

“¡Pero qué pasada! Me he enamorado ��#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/tgyCHe1io9“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 22, 2021

La prueba se desarrolló muy bien para todos, mejor incluso de lo esperado, y lo pudimos comprobar en los gestos de satisfacción de Caprile, que con una sonrisa de oreja a oreja, reconocía que los aprendices habían dejado a Maestros de la Costura a la altura que se merece: “Me habéis visto todos nervioso como creo que no he estado nunca, pero quiero que sepáis que estoy más que contento. A Sandy Powel le ha gustado mucho veros coser y se ha ido muy feliz".