En el quinto programa de '10 vestidos', Raquel Sánchez Silvia cambia la pasarela y alta costura por el vestuario de cine. Y lo hace yendo al Teatro Real para pasar un rato con Sandy Powell, la ganadora de tres premios Oscar y tres premios BAFTA. Es todo un referente en el cine, un espejo en el que se miran figurinistas de todos los continentes, de todas las edades, de todos los acentos... Ahora en el majestuoso escenario de templo operístico de Madrid revela sus secretos a la presentadora de '10 vestidos'.

Sus inicios fueron, precisamente, en el teatro pero su destino estaba en la fábrica de los sueños: el cine. Hoy es todo un icono, Sandy Powell es la aguja dorada de Hollywood. Ha trabajado mano a mano con Martin Scorsese y ha vestido a grandes estrellas como Tom Cruise, Rachel Weisz, Brad Pittt, Leonardo DiCaprio, Helena Boham Carter, Ewan McGregor, Julianne Moore, Cate Blanchett.

Sus inicios en teatro para llegar al cine "Hace muchos años que empecé a trabajar de esto. Fui a una escuela de artes y estudié 'Diseño de Teatro', por lo que analizaba sets y trajes", empieza contando sobre cómo se inició en el diseño de vestuario. Sandy Powell comenzó a interesarse por el vestuario teatral tras asistir al espectáculo Flowers, protagonizado por el bailarín Lindsay Kemp. Él fue la primera persona que le confió el diseño de vestuario de un show: Nijinsky, a principios de la década de los 80. "Mi primer empleo fue diseñar trajes para un espectáculo que se representaba en La Scala de Milán en el que él participaba". Su primer trabajo en la industria del cine llegó de la mano del director Dereck Jarman, que le encargó el diseño de vestuario de la película Caravaggio (1986). "Decidí probar con el cine porque estaba interesada en el trabajo de algunos directores. Cuando te sumerges en el cine, es difícil volver a lo que hacías antes, porque para crear el vestuario de una representación teatral, en ocasiones te tienes que preparar con meses o incluso años de antelación. Es complicado volver a implicarse de esa manera cuando estás haciendo cine", comenta a Raquel, aunque también dice que echa de menos el teatro y que no descarta volver algún día. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Sandy Powell (@thesandypowell)“ “

Una diseñadora con licencias históricas Sandy fue la responsable del vestuario de las sirvientas en la película La favorita, para el cuál se tomó algunas licencias históricas, pues utilizó denim, el tejido de la ropa vaquera, un material que no se utilizaba en el siglo XVIII, época en la que está ambientada la película. "Apuesto por tomarme licencias artísticas cuando diseño el vestuario de una película de época. El cine es entretenimiento y contamos historias para divertir. No es un documental. Me parece interesante imprimir tu propio sello personal y atraer a la audiencia contemporánea", cuenta en la entrevista. Confiesa también que prefiere trabajar en películas históricas: "Disfruto del proceso de documentación. Es una de las partes más interesantes del diseño de vestuario. Cada vez que me encargan el vestuario de una película, incluso en el caso de periodos históricos que ya he explorado, cada proceso de búsqueda es diferente". Diseños de 'La favorita' creados por Sandy Powell ¿Y cómo trabaja Sandy Powel? ¿Se basa solo en la historia? "Lo primero que hago es leer el guion, hablo con el directo para saber qué es lo que quiere, cuál es su visión a cerca de la película y después empiezo con el proceso de documentación histórica. Puede implicar observar pinturas en galerías, leer, mirar trajes originales de la época... Esto conlleva varias semanas e incluso meses, en función del tiempo del que disponga". "Hay películas, como La joven Victoria en las que intento ser lo más precisa posible con la época en la que transcurren los hechos", dice. En esta ocasión, Sandy Powell utilizó los colores para mostrar el paso del tiempo y los cambios en la vida de la reina Victoria. De esta manera, para vestir a la joven Victoria empleó tonos pastel y conforme avanzaba en el ascenso al trono, se sirvió de colores cada vez más sobrios. Hollywood abre sus armarios al público RAFAEL MUÑOZ(@munoz_rafa)

La aguja dorada de los artistas de Hollywood Trabajar en Hollywood ha llevado a Sandy Powell a vestir a las grandes estrellas del star system. Para ella, lo más importante antes de diseñar, es conocer al actor o actriz que va a interpretar al personaje. "No me gusta leer el guion, diseñar el vestuario y después conocer al actor porque puede que yo tenga una idea del personaje que luego no encaje con él. Es importante dialogar con el actor para conocer sus ideas y qué puede funcionar. Esta es justo una de las partes más emocionantes de mi trabajo: colaborar, crear un personaje juntos", narra entusiasmada. Cate Blanchett con un diseño de Sandy Powell En ese aspecto, destaca la gran colaboración de Blanchett: "Ella entiende muy bien la importancia del vestuario. Cuando pones alguna prenda sobre su cuerpo, ella sabe cómo comportarse en esa época. Es muy satisfactorio trabajar con actores que se implican y aman el vestuario". Algo parecido le ocurrió con Daniel Day-Lewis en "Gangs of New York".

Su diseño más difícil Entre todas las películas para las que Sandy Powell ha trabajado se encuentra el live-action de La Cenicienta. "Fue muy emocionante pero también era aterrador porque es un icono. No quería decepcionar a nadie, por lo que dediqué mucho tiempo a pensar en cómo crear el zapato de cristal", dice. Vestido de 'La Cenicienta' creado por Sandy Powell El zapato de Cenicienta es uno de los símbolos del cuento, de ahí su importancia, y Powell nos cuenta en '10 vestidos' cómo lo diseñó: "Quería crear algo más bonito. Pensé en cristales de Swarovski y les propuse hacer una colaboración. Sabía qué forma quería que tuviese el zapato. Me inspiré en un zapato de la década de 1890. Tomaron ese modelo como referencia, lo escanearon y lo modelaron en 3D. ¡Era un riesgo muy importante!". Zapato de Swarovski diseñado por Sandy Powell para La Cenicienta' GTRES

Mano a mano con Martin Scorsese Entre todos los actores y actrices con los que ha trabajado, lo tiene claro se muestra elegante y discreta: "¡No tengo ningún favorito!". En cambio, con los directores sí que tiene un preferido, Martin Scorsese. Han trabajado juntos en siete películas entre las que destaca El irlandés, El lobo del Wall Street, Gangs of New York o El Aviador. "Es un director increíble porque sabe mucho de todo. Es uno de los pocos directores que entiende la importancia de la caracterización y la integra en sus proyectos. No todos los directores lo hacen. Él entiende mucho y es muy buen comunicador. Eso me ayuda a mi para crear la visión que tiene de un personaje". Daniel Day-Lewis en "Gangs of New York

"En el momento en que vas a los Oscar, te pones nerviosa" Sandy Powell ha conseguido llegar a lo más alto de Hollywood del cine con 12 nominaciones al Oscar. De todas ellas se lo ha llevado en tres ocasiones: Shakespeare in love (1999), El aviador (2005) y La reina Victoria (2010). También cuenta con tres premios BAFTA por Velvet Goldmine (1998), La reina Victoria (2010) y La favorita (2019). Para rodar El Aviador contó con un presupuesto de 2 millones de dólares. "No hago mi trabajo para ganar premios o competiciones, sino porque me gusta, pero esos premios existen", explica al hablar de sus nominaciones: "Me han nominado muchas veces, pero en el momento en que vas a los Oscar, te pones nerviosa. Entras en ese teatro y puedes sentir los nervios y la emoción. Si oyes tu nombre sientes la misma emoción que la primera vez". Sandy Powell recibe el Oscar por el diseño de vestuario de 'La Joven Victoria' en el 2010 GTRES

¿Qué prendas guarda en su casa? Si no tiene actores y actrices favoritos, sí que se decanta por algunos de sus diseños icónicos que guarda en casa. "Guardo un par de piezas de La favorita, como el abrigo de montar que lleva el personaje de Lady Sarah (Rachel Weisz). También tengo un par de trajes de sirvienta que llevó Emma Stone. Además, guardo algunos trajes de Julianne Moore en Far from Heaven y los trajes de Cate Blanchett en Carol. Les tengo mucho aprecio".