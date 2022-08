Raquel Sánchez Silva se ha emocionado en 10 vestidos, formato que presenta para RTVE Digital. Tras visitar la tienda de Tot-Hom, la segunda entrega del recién estrenado programa ha sido en el estudio de Juan Duyos, donde la presentadora ha confesado cuál era el vestido que llevaba puesto cuando descubrió que estaba embarazada.

"Es uno de los 10 vestidos de mi vida"

Raquel es una habitual entre las clientas de Juan Duyos. Ha lucido varios de sus diseños en multitud de ocasiones, y como ella reconoce en el programa, visita bastante a su amigo. Él la ha vestido para grandes eventos, y sabe perfectamente lo que quiere la presentadora. "Lo que más me gusta cuando vengo a probarme a tu casa, que es todas las semanas, es cuando empiezo a probarme y me dices: 'esa eres tú'".

Es más, la placentina ha contado en 10 vestidos uno de los momentos más especiales para ella, cuando descubrió que estaba embarazada, llevaba uno de sus diseños: "El primer evento al que yo fui estando embarazada y no lo sabía nadie. Iba yo con ese vestido que no cabía en él". Además, ha confesado que el primero al que se lo contó fue su gran amigo, David Delfín. "Me dio un abrazo y según me abrazó con tu vestido le dije: "David, estoy embarazada". Me acuerdo perfectamente de ese abrazo con ese vestido", ha recordado.

Por eso, y estando en el estudio de Juan Duyos, ha querido volver a ver la prenda que llevaba en un día tan importante. Para ella es uno de los vestidos más importantes de su vida: "Estaba pensando que este es uno de los 10 vestidos de mi vida. Siempre recordaré que el día que yo supe que estaba embarazada llevé este vestido y que se lo dije a David Delfín".