La Lotería de Navidad en España es uno de los acontecimientos más esperados de año. Cada 22 de diciembre, miles de españoles y españolas se reúnen en los salones de sus casas, encienden la televisión y siguen durante horas el sorteo, pendientes de cada número y de ese icónico "¡Mil eurooos!". La emoción alcanza su punto álgido cuando los niños de San Ildelfonso cantan los grandes premios y la ilusión se apodera de quienes esperan escuchar su número.

Son momentos de nervios, eurofia y esperanza. Quienes tienen la suerte de llevarse un buen pellizco suelen descochar una botella de cava o champán para celebrarlo con los suyos. Quienes no consiguen ningún premio, en cambio, siempre encuentran consuelo en una de las frases más repetidas de esta jornada: "Lo importante es tener salud".

Lotería de Navidad Anuncio de la Lotería de Navidad 2026: corazonadas que eligen compartir La trama relata la historia de Edu y su mujer Judith, después de que el joven se haya sometido a un trasplante. rtve play

Esta estampa forma parte de la tradición navideña española y parece única en el mundo. Sin embargo, no lo es tanto. Otros países también cuentan con sorteos especiales en estas fechas, algunos con costumbres muy diferentes, premios millonarios y formas de repartir la suerte de lo más sorprendentes. Desde Japón hasta Argentina, la Navidad también se vive con un boleto o un número de la suerte en la mano.

Japón: el Nenmatsu Jumbo, el gran sorteo de Nochevieja y sus premios millonarios

Uno de los sorteos más esperados del año en el país nipón es el Nenmatsu Jumbo, conocida como la lotería de fin de año. Su nombre hace referencia precisamente a las fechas en las que se celebra: los boletos se ponen a la venta durante las semanas previas a la fiestas y el sorteo tiene lugar el 31 de diciembre.

La expectación se explica por sus premios. En la edición de 2025, el premio ascendía a 700 millones de yenes, a los que se sumaban otros 150 millones para cada uno de los números anteriores y posterior. Así, quien consiguiera la combinación completa podía llegar a ganar 1000 millones de yenes.

Los boletos tienen un precio de 300 yenes y se venden en administraciones repartidas por todo el país. Además del sorteo principal, existe una modalidad denominada Nenmatsu Jumbo Mini, con premios inferiores, pero también millonarios. Una forma de despedir el año con la esperanza de empezar el siguiente con una fortuna.

Francia: el Grand Loto de Noël y sus premios especiales

En la región gala, la Française des Jeux (FDJ) organiza un sorteo especial de Navidad conocido como Grand Loto de Noël. Se celebra el 24 de diciembre y mantiene el funcionamiento habitual del Loto francés, aunque incorpora premios extraordinarios para la ocasión.

En la edición de 2024, por ejemplo, el sorteo ofreció un bote de 20 millones de euros y 100 códigos adicionales premiados con 20.000 euros cada uno. Para participar, había que elegir cinco números entre el 1 y el 49 y un número de la suerte entre el 1 y el 10. La apuesta tenía un coste de cinco euros.

El sorteo navideño es, por tanto, una cita especial para quienes juegan habitualmente a la lotería en Francia. Y, como ocurre en España, la fecha elegida contribuye a que la posibilidad de ganar un gran premio se convierta en parte de la celebración de Nochebuena.

México: el Gordo de Navidad, los "cachitos" y los niños gritones

México también cuenta con un sorteo extraordinario navideño: el Sorteo Gordo de Navidad, organizado por la Lotería Nacional y celebrado tradicionalmente el 24 de diciembre. Una de sus particularidades está en la forma de comprar los números. Los billetes pueden adquirirse completos o por fracciones, conocidas como "cachitos". Cada número está dividido en 20 cachitos, frente a los diez décimos en los que se divide una serie de la Lotería de Navidad española.

Una lotera mexicana con una serie conmemorativa dividida en 20 "cachitos"Getty Images

El sistema de premios también contempla aproximaciones, terminaciones y reintegros, además de los premios directos. Y, aunque el formato es diferente, el sorteo comparte con el español una de sus imágenes más reconocibles: los números y premios se anuncian en voz alta durante la celebración.

Portugal: una lotería navideña con siglos de tradición

El país luso celebra su propio sorteo especial de Navidad, la Lotaria Clássica do Natal, una tradición que cuenta con varias décadas de historia. En 2026, el sorteo alcanza su 51.ª edición y está previsto para el 26 de diciembre. El primer premio asciende a 12,5 millones de euros y cada fracción cuesta 15 euros. Una de las imágenes más características del sorteo es la de los "pregoeiros" ("pregoneros"), los encargados de cantar los números premiados.

A diferencia de lo que ocurre en España con los niños de San Ildefonso, en Portugal son trabajadores de la Santa Casa da Misericórdia, entidad de utilidad pública fundada en 1498 que organiza esta lotería y otros sorteos a lo largo del año. El sorteo se retransmite en directo, pero el ambiente y el seguimiento son mucho más discretos que en España.

Un hombre revisa su billetera en un quiosco en el centro de LisboaEFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Países Bajos: el sorteo millonario que se celebra en Nochevieja

En Países Bajos, la llegada del nuevo año también viene acompañada de un sorteo extraordinario. Se trata de la Oudejaarstrekking, organizada por la Staatsloterij y celebrada cada 31 de diciembre. La edición de 2025 puso en juego un premio principal de 30 millones de euros y una bolsa total de premios superior a los 80 millones. Además, incluyó un incentivo poco habitual: el sorteo de 200 coches eléctricos MINI Cooper, junto a otros premios en metálico.

La lotería neerlandesa tiene una mecánica distinta a la española. Los participantes compran un número de billete y pueden adquirirlo entero o en una participación de la mitad, de manera que el premio se reparte proporcionalmente. La celebración del sorteo en Nochevieja la convierte en una de las citas más destacadas del calendario de loterías del país.

Argentina: un Gordo de Navidad parecido al español

Argentina también tiene su propio Gordo de Navidad, aunque no existe un único sorteo nacional equivalente al español: distintas provincias organizan sus propias loterías extraordinarias. Una de las más conocidas es la de la provincia de Buenos Aires, que cada año pone en circulación billetes para repartir premios especiales.

Imagen de archivo de varios boletos del sorteo de Navidad de Buenos AiresJeff GreenbergGetty Images

En la edición de 2025, el sorteo bonaerense repartió más de 1.755 millones de pesos. El primer premio superaba los 800 millones y el billete podía comprarse entero o por fracciones, de modo que varias personas podían compartir un mismo número y, por tanto, el premio.

Otros sorteos curiosos: de la Lotería de Reyes italiana al intento alemán de copiar el Gordo

La Navidad y el cambio de año también están ligados a otros sorteos europeos. En Italia, por ejemplo, destaca la Lotteria Italia, cuyo premio se conoce tradicionalmente el 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes. Los billetes se ponen a la venta desde el 1 de septiembre a un precio de cinco euros. El primer premio ascendía a cinco millones de euros. A diferencia de la lotería española, el sorteo italiano no cuenta con una larga lista de premios pequeños o pedreas: concentra buena parte de la atención en un número más reducido de premios de mayor cuantía.

Un vendedor de boletos de Lotería Italia en el centro de Roma en 2024Simona Granati - CorbisGetty Images

En Alemania también hubo un intento de importar parte de la fórmula española. La Deutsche Weihnachtslotterie se estrenó en 2017 inspirada en el modelo del Gordo y celebraba su sorteo el 26 de diciembre. En aquella edición, el décimo costaba 20 euros y el primer premio era de 400.000 euros.

Bélgica, por su parte, cuenta con sorteos especiales de Extra Lotto los días 24 y 31 de diciembre. En cada uno de ellos se pone en juego un bote de tres millones de euros. Su funcionamiento recuerda al de La Primitiva española: los participantes eligen una combinación de números y cada apuesta cuesta 1,50 euros. Una diferencia destacada es que los premios de la lotería belga están exentos de impuestos.

¿Qué diferencias hay entre la Lotería de Navidad española y los sorteos de otros países?

Aunque todos estos sorteos comparten la ilusión de ganar un premio importante en fechas señaladas, sus formatos y tradiciones son muy distintos. Una de las principales diferencias está en la forma de repartir el dinero: mientras que la Lotería de Navidad española destaca por la cantidad de premios y por la pedrea, otros países concentran sus grandes cantidades en uno o unos pocos ganadores.

También cambia el modo de participar. En México, los billetes se dividen en 20 cachitos; en Argentina es habitual comprar fracciones de un mismo número; y en Países Bajos se puede adquirir un billete entero o medio. En Japón, en cambio, el atractivo está en los premios millonarios del Nenmatsu Jumbo y en la posibilidad de sumar los premios de los números anterior y posterior al ganador.

Las fechas tampoco coinciden. España celebra su sorteo el 22 de diciembre, Francia lo hace en Nochebuena y Japón y Países Bajos esperan a Nochevieja. Portugal celebra sus sorteos navideños el 26 de diciembre, mientras que Italia reserva su gran cita para el Día de Reyes.

En definitiva, la Lotería de Navidad española tiene una personalidad muy particular, marcada por los décimos compartidos, las pedreas y la tradición de seguir el sorteo durante toda la mañana. Pero no es la única que convierte estas fechas en una ocasión para probar suerte. De Tokio a Buenos Aires, pasando por París, Lisboa o Ámsterdam, la ilusión de empezar el año con un premio extraordinario también forma parte de las fiestas en muchos otros lugares del mundo.