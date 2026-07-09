Loterías saca a la venta los décimos del Sorteo de Navidad 2026, que repartirá 2.870 millones de euros

Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a la venta los décimos del próximo Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad, que repartirá el 22 de diciembre un total de 2.870 millones de euros en premios. Supone un incremento de 98 millones con respecto a la edición anterior.

La presentación de la campaña estival coincide con un momento de gran tensión interna en el seno de Loterías. Este mismo jueves, distintos profesionales del sector se han manifestado frente a la sede de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Piden que se modifiquen los precios, congelados desde 2002, así como actualizaciones de las comisiones y regulación de la venta digital.

Novedades en la Lotería de Navidad Este jueves, Jesús Huerta, presidente de LAE, ha anunciado que "todas las bolas de premios y números serán nuevas" y se estrenarán el próximo 22 de diciembre. Ha detallado que se han puesto a la venta 205 millones de décimos de Lotería de Navidad. Huerta ha añadido que "este año el Sorteo Extraordinario de Navidad celebra 214 años de historia y lo hace contando con el respaldo y el cariño de toda la ciudadanía española, porque es la que mantiene viva esta tradición". "Es tarea de todos mantener este legado, protegerlo, no contaminarlo para transmitirlo a las siguientes generaciones", ha concluido. Este año la emisión consta de 205 series (siete más que el año pasado) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 4.100 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Como cada año, destacan el tradicional 'Gordo' de Navidad o primer premio, de 4.000.000 de euros por serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros por serie (125.000 euros al décimo); o el tercer premio, de 500.000 euros por serie (50.000 euros al décimo).