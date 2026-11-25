El Observatorio de Igualdad de RTVE ha celebrado este martes 24 de noviembre en el Auditorio de Prado del Rey la jornada ‘Cuerpos libres de violencia’, organizada con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El encuentro ha puesto el foco en formas de violencia machista que, aunque a menudo permanecen invisibilizadas o normalizadas, afectan a la libertad, la autonomía y la salud física y mental de las mujeres.

La jornada, emitida en directo a través de RTVE Play, ha sido inaugurada por Beatriz Aparicio, jefa de unidad del Observatorio, quien ha reafirmado el compromiso de la Corporación con la erradicación de la violencia machista y ha llamado la atención sobre aquellas violencias que quedan fuera de las estadísticas de mujeres asesinadas, como la violencia obstétrica o la digital, o aquella “que supone el control, la imposición de los ideales estéticos, la cosificación, la explotación sexual, toda forma de discriminación y la vulneración de todo derecho”, ha señalado.

Asimismo, ha puesto en valor el papel del audiovisual como herramienta de sensibilización y transformación social, reivindicando la necesidad de representar a las mujeres no solo como víctimas, sino también como supervivientes y protagonistas de sus propias historias.

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Cuerpos bajo presión: la violencia de los ideales impuestos

La primera mesa, moderada por Lola Martínez Rojo, editora de Igualdad de RNE, ha reunido a Laura Barrios, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes; Nélida Zaitegi, maestra y pedagoga; y Carmen Conesa, actriz, cantante y secretaria de Igualdad de la Unión de Actores y Actrices.

El debate ha abordado cómo los cánones de belleza, los estereotipos sexistas y las redes sociales ejercen una presión constante sobre los cuerpos de las mujeres a lo largo de sus vidas, reforzada por los filtros de inteligencia artificial y los intereses económicos que se alimentan de sus inseguridades. “Todas hemos sufrido esa sensación de la violencia que nos atraviesa desde que somos pequeñas hasta que somos mayores. Las exigencias van cambiando, pero la presión permanece siempre”, ha señalado Lola Martínez.

En este sentido, Laura Barrios ha advertido de cómo los modelos estéticos impuestos generan inseguridad y convierten el cuerpo femenino en un producto de consumo. También ha cuestionado la falsa sensación de empoderamiento que, a su juicio, promueven plataformas como OnlyFans, señalando que este fenómeno afecta a mujeres de distintos niveles sociales, muchas cotadas a través de las redes sociales. “La base de todo es la educación porque no podemos seguir perpetuando roles desde que somos pequeñas”.

Por su parte, Carmen Conesa ha reflexionado sobre la comparación constante entre mujeres y la presión estética que afrontan, especialmente las profesionales del espectáculo. La actriz ha señalado que “el principio de la infelicidad está en compararnos” y ha defendido la importancia de “que las propias mujeres expresen sus propias exigencias y gustos y no se conformen”.

Desde el ámbito educativo, Nélida Zaitegi ha insistido en la importancia de fomentar el pensamiento crítico de niñas y adolescentes frente a los modelos de belleza impuestos y las presiones sociales a las que están sometidas. La pedagoga ha defendido el acompañamiento y el diálogo frente a la prohibición y el castigo, y ha destacado la necesidad de enseñarles a pensar por sí mismas, desarrollar un criterio propio y tomar decisiones conscientes. Asimismo, ha recordado que la responsabilidad de la violencia recae siempre en quien la ejerce y no en las mujeres que la sufren, y ha reivindicado la autonomía de las mujeres frente a su cosificación: “Las mujeres no somos un objeto, somos un sujeto”.

Las participantes han coincidido en destacar la educación y la construcción de referentes diversos como herramientas fundamentales para combatir los estereotipos y favorecer que las mujeres puedan decidir libremente sobre sus cuerpos.

Participantes primera mesa de debateRTVE

Sesgos que matan: salud con perspectiva de género

La segunda mesa, ‘Sesgos que matan: salud con perspectiva de género’, ha estado moderada por Carolina Pecharromán, editora de Igualdad de TVE, y ha reunido a Miriam Al Adib, ginecóloga y obstetra; Sonia de Pascual-Teresa, investigadora científica e integrante de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT); y María Martín Fuentes, psicóloga sanitaria y psicoterapeuta.

El debate ha partido de una reflexión sobre cómo la medicina y la investigación han tomado históricamente el cuerpo masculino como referencia, con consecuencias para el diagnóstico y tratamiento de las mujeres. “Los hombres han estado en el poder y en los lugares de decisión y también en la investigación médica, farmacológica… Esto ha determinado que la medicina haya tomado históricamente la fisiología masculina como modelo”, ha señalado Carolina Pecharromán.

Durante la conversación, se ha destacado la importancia de reconocer estas desigualdades como primer paso para solucionarlas y se han planteado posibles medidas para corregir los sesgos existentes y avanzar hacia una atención sanitaria con perspectiva de género.

Sonia de Pascual-Teresa ha advertido de las consecuencias de la infrarrepresentación femenina en los ensayos clínicos, especialmente en los efectos secundarios de medicamentos desarrollados sin perspectiva de género. “La mayoría de los estudios históricamente se han hecho en hombres, simplemente porque la mujer no importaba”, ha señalado. Aunque ha reconocido los avances actuales, ha defendido que la perspectiva de género sea un requisito obligatorio y transversal en la investigación científica.

Miriam Al Adib ha denunciado los sesgos de género en la investigación médica, que en ocasiones ni siquiera recoge datos diferenciados por sexo, y la normalización del dolor femenino, cuyos síntomas suelen atribuirse a causas psicológicas sin investigar su origen. También ha advertido de que, pese a los avances en la atención al embarazo y al parto, persisten prácticas que infantilizan a las pacientes, desatienden sus necesidades emocionales y pueden provocar experiencias traumáticas, especialmente en mujeres que han sufrido violencia sexual.

Por ello, ha defendido una atención sanitaria que combine el rigor científico con el trato humano. “Se normaliza el malestar de las mujeres y la mala calidad de vida”, ha denunciado Miriam Al Adib, quien también ha criticado que “todo al final acaba siendo ninguneado y no vamos a la raíz de cada problema”, y que “los saberes humanísticos deben acompañar a la ciencia”.

Por su parte, María Martín Fuentes ha abordado el impacto psicológico de estas desigualdades y ha reivindicado la necesidad de escuchar a las mujeres en los espacios sanitarios. La psicóloga ha advertido de que determinadas prácticas y omisiones pueden constituir formas de violencia institucional y ha defendido una atención profesional que incorpore la perspectiva de género y evite reproducir situaciones de violencia. “Necesitamos que nos escuchen y muchas veces lo que nos encontramos es justo lo contrario”, ha señalado, incidiendo en la idea de que “no se puede dañar, y esto solo se puede hacer con una formación feminista”.

Participantes segunda mesa de debateRTVE

El audiovisual y la música como espacios de resistencia y denuncia

La jornada también ha incluido la proyección del tráiler de ‘Salen las lobas’, película participada por RTVE que se estrenará en cines el próximo 11 de diciembre y que aborda la violencia contra un grupo de adolescentes, reivindicando la amistad, la sororidad y la música como formas de resistencia y mostrando a las mujeres no solo como víctimas, sino como protagonistas de sus propias historias.

En la clausura, Beatriz Aparicio ha insistido en la necesidad de reconocer estas manifestaciones de la violencia machista y ha reivindicado que “la perspectiva de género la tenemos que poner en valor como un indicador científico que no solo aplica a la ciencia, sino a cualquier otro ámbito, que es donde se puede producir realmente cualquier cambio hacia la igualdad y la no violencia contra las mujeres”. Asimismo, ha recordado a todas las víctimas de la violencia machista, en cualquiera de sus formas, y ha apelado a la responsabilidad colectiva para lograr su erradicación.