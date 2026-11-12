Sorteo de la BonoLoto del miércoles 11 de noviembre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 11 de noviembre fue la siguiente:
14 - 36 - 42 - 34 - 21 - 37. Complementario: 19. Reintegro: 0.
Con una recaudación de 2.181.853 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.
BOTE
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|Segunda (5 + complementario)
|3
|45.903,59
|Tercera (5)
|84
|819,71
|Cuarta (4)
| 4.016
|25,72
|Quinta (3)
|73.320
|4,00
|Reintegro
|434.889
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.