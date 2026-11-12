Sorteo de la BonoLoto del miércoles 11 de noviembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 11 de noviembre fue la siguiente:

14 - 36 - 42 - 34 - 21 - 37. Complementario: 19. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.181.853 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 Segunda (5 + complementario) 3 45.903,59 Tercera (5) 84 819,71 Cuarta (4) 4.016

25,72 Quinta (3) 73.320 4,00 Reintegro 434.889 0,50 BOTE

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.