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Sorteo de la BonoLoto del miércoles 11 de noviembre

RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 11 de noviembre fue la siguiente:

14 - 36 - 42 - 34 - 21 - 37. Complementario: 19. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.181.853 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

BOTE
Reparto de premios
CategoríasAcertantesPremio unitario
Primera (6)0
Segunda (5 + complementario)345.903,59
Tercera (5)84819,71
Cuarta (4) 4.016
25,72
Quinta (3)73.3204,00
Reintegro434.8890,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.