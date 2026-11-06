Els millors programes pel cap de setmana a La 2Cat
• Aquest dissabte Jaume Bosch visita 'Aquí parlem' i 'Punts de vista' rep Meritxell Neddermann
• Diumenge 'Noms propis', 'El escarabajo verde a La 2Cat', 'Docu2' i el debat amb els candidats per Barcelona a les eleccions generals del 29N
• Dissabte 7 i diumenge 8 de novembre a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, i d'entreteniment per a tots els gustos. Dissabte, 'Aquí parlem' rep el polític Jaume Bosch i al migdia 'Punts de vista' compta amb Meritxell Neddermann i Alexander Main. Diumenge, 'Noms propis' convida la científica Lucía Matamoros, 'El escarabajo verde a La 2Cat' analitza la qualitat de l'aire a 'Per això existeixes, aire' i 'Docu2' emet 'El Ventilador. Una història de rumba'. A més, a la nit, el debat electoral amb els candidats per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre.
Dissabte: actualitat política i cultural
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista a 'Aquí parlem' l'advocat i polític Jaume Bosch per recordar els 90 anys de la fundació del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). El programa també repassa l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
09.55 h a La 2Cat
'Punts de vista', presentat per Tània Sarrias, celebra la nominació del programa a millor format musical als Premis ARC de la Indústria Musical del Directe 2026. Ho fa amb una edició que protagonitzen la nova música de Meritxell Neddermann i l'aclamat espectacle 'La màgia existeix' del mag il·lusionista Alexander Main.
14.55 h a La 2Cat
Diumenge: entrevistes, entreteniment i el debat amb els candidats per Barcelona a les eleccions del 29N
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Lucía Matamoros. És científica, lidera projectes d'innovació tecnològica i es prepara per participar en una missió que simularà la vida a Mart. També parla del diagnòstic de TDA quan ja era adulta, i que entendre el seu cervell li va canviar la vida.
15.00 h a La 2Cat
'El escarabajo verde a La 2Cat' analitza a 'Per això existeixes, aire' com ha evolucionat la qualitat de l'aire a Barcelona, Madrid i Milà, tres grans ciutats europees que han posat en marxa diferents mesures per reduir la contaminació atmosfèrica. El reportatge recorre aquestes tres ciutats per conèixer els avenços assolits, avaluar l'eficàcia de les polítiques ambientals i descobrir els reptes pendents per complir els objectius europeus del 2030.
18.05 h a La 2Cat1
Al vespre, 'Docu2' emet 'El Ventilador. Una història de rumba', un documental que recorre la història de la rumba catalana a través dels testimonis dels seus principals protagonistes. Amb més de 40 hores d'entrevistes a una trentena de figures imprescindibles del gènere i un ampli ús de l'arxiu de TVE, la producció recupera moments clau, documents, fotografies i imatges inèdites per reivindicar el llegat d'un dels grans patrimonis musicals de Catalunya. El documental també dona suport a la candidatura de la rumba catalana perquè sigui reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la UNESCO.
20.00 h a La 2Cat
RTVE Catalunya celebra aquest diumenge, 8 de novembre, el debat electoral amb els candidats per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. El debat, moderat per Gemma Nierga i Lluís Falgàs, començarà a les 22.00 hores i es podrà seguir en directe per La 1, en desconnexió per a Catalunya, La 2Cat, Ràdio 4 i RTVE Play.
22.00 h a La 2Cat