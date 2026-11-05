‘Per això existeixes, aire‘, aquesta semana a 'El escarabajo verde'

'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
‘El escarabajo verde’ analitza a ‘Per això existeixes, aire‘ com ha evolucionat la qualitat de l’aire a Barcelona, Madrid i Milà, tres grans ciutats europees que han posat en marxa diferents mesures per reduir la contaminació atmosfèrica. El reportatge recorre aquestes tres urbs per conèixer els avenços assolits, avaluar l’eficàcia de les polítiques ambientals i descobrir els reptes pendents per complir els objectius europeus del 2030.
A Barcelona, l’investigador del CSIC Xavi Querol explica l’evolució de la qualitat de l’aire, la reducció de les emissions i els objectius europeus per al 2030.
A Madrid, el programa comprova com ha millorat la qualitat de l’aire i coneix, de la mà de la responsable de l’àrea de govern corresponent, les mesures impulsades per l’Ajuntament per aconseguir-ho. A més, visita el Centre d’Investigacions Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) per analitzar els avenços científics i els reptes que encara queden pendents.
A Milà, l’assessora de Mobilitat de l’Ajuntament, Arianna Censi, explica el funcionament del peatge urbà i els seus efectes sobre el trànsit i la contaminació. Per la seva banda, Guido Lanzani, responsable de Qualitat de l’Aire de l’ARPA Llombardia, analitza les principals fonts de pol·lució i els resultats de les mesures ambientals. El recorregut acaba amb Riccardo Gini, director de Forestami, un projecte de reforestació urbana que busca augmentar la presència d’arbres a la ciutat.
‘El escarabajo verde’ és el programa degà d’ecologia i medi ambient de La 2Cat i RTVE Play, dirigit per Dunia Ramiro.