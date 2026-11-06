La científica i astronauta anàloga Lucía Matamoros, a 'Noms propis'
• Un dels seus reptes més ambiciosos arribarà el 2027: formarà part d’Hypatia III, la tercera missió de l’associació Hypatia Mars
• Diumenge, 8 de novembre, a les 15.00 h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Lucía Matamoros. És científica, lidera projectes d'innovació tecnològica i es prepara per participar en una missió que simularà la vida a Mart. També parla del diagnòstic de TDA quan ja era adulta, i que entendre el seu cervell li va canviar la vida.
Hi ha persones que semblen incapaces de triar un únic camí perquè la seva curiositat les empeny constantment a explorar-ne de nous. És el cas de Lucía Matamoros, enginyera, nanocientífica, gestora de projectes tecnològics i astronauta anàloga. Una inquietud que l’ha portat a emprendre i a assumir nous reptes constantment. Explica que de petita "sempre he volgut fer moltes coses, anaven passant els anys i sempre m'anaven agradant moltes coses".
A la barcelonina Lucía Matamoros un diagnòstic de TDA en l'edat adulta la va ajudar a entendre moltes de les seves dificultats i a convertir-les en motor de vida: "El diagnòstic de TDA tot i que va arribar un mica tard, als 21 anys, em va salvar la vida, perquè al final va donar paraules a una sensació i a un sentiment que havia tingut molt de temps". Explica a 'Noms propis': "Les meves neurodivergències m'han aportat coses molt positives i que en certs moments he sabut utilitzar de manera positiva i de manera que m'aportessin molt, però en altres situacions m'ha arribat a fer molt mal":
Ha treballat entre la recerca científica, la innovació i la tecnologia, des dels telescopis del Teide fins als projectes digitals del FC Barcelona. Un dels reptes més ambiciosos arribarà el 2027: formarà part d’Hypatia III, la tercera missió de l’associació Hypatia Mars, integrada per dones de diferents disciplines que conviuran en una estació de recerca anàloga a Mart per simular les condicions d’una futura missió al planeta vermell.