Meritxell Neddermann i Alexander Main, aquest dissabte a 'Punts de vista'
- El programa cultural de La 2Cat celebra una nominació als Premis ARC 2026 amb màgia, humor i molta música
- Dissabte 7 de novembre a les 15 h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet a La 2Cat tots els dissabtes a les 15 h.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, celebra la nominació a millor format musical als Premis ARC de la Indústria Musical del Directe 2026. Ho fa amb una edició que protagonitzen la nova música de Meritxell Neddermann i l'aclamat espectacle 'La màgia existeix' del mag il·lusionista Alexander Main.
Aquesta setmana, 'Punts de vista' està de celebració amb la nominació a millor programa musical dels Premis ARC 2026, de la Indústria Musical del Directe i que organitza l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. El primer protagonista d'aquest programa especial és l'il·lusionista Alexander Main i el seu sorprenent espectacle 'La màgia existeix', que combina la interacció constant amb el públic, l’humor i molta música. Per demostrar-ho, aquest jove mag català farà “El truc de la baralla cremada”.
A continuació, la cultura continua amb un repàs als reportatges de la muralista contemporània Lara Hoch, establerta a Barcelona, i a la nova pel·lícula de Daniel Monzón, 'Ruega por nosotras'. Després, la col·laboradora del programa i experta en sèries Paula Hergar parlarà de les novetats a les plataformes, entre les quals destaca 'El Patronato' de RTVE Play.
Per acabar, la secció musical de Víctor Clarés, que aquest dissabte convida a gaudir de la nova música de Meritxell Neddermann. La cantautora de Barcelona presenta el seu darrer disc 'Classic Electro Drama', amb què obre una nova etapa creativa a partir de la seva formació clàssica i el seu interès pels sintetitzadors i la música electrònica.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet a La 2Cat tots els dissabtes a les 15 h.