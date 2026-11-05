El 90 aniversari del PSUC, a 'Aquí parlem'
• Lluís Falgàs entrevista l'advocat i polític Jaume Bosch, per parlar de l'efemèride
• Dissabte, 7 de novembre, a les 09.55 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària.
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista a 'Aquí parlem' l'advocat i polític Jaume Bosch per recordar els 90 anys de la fundació del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). El programa també repassa l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Nascut a Barcelona el 1936, el PSUC va sorgir de la unió de quatre formacions polítiques: la Unió Socialista de Catalunya (USC), el Partit Català Proletari (PCP), el Partit Comunista de Catalunya (PCC) i la Federació Catalana del PSOE. Jaume Bosch, que va ser diputat, senador i ponent de l'Estatut, reflexionarà sobre la continuïtat del llegat del PSUC en els partits actuals i el paper del Senat, entre altres qüestions.
A més, 'Aquí parlem' analitza l'últim ple del Parlament abans de les eleccions generals del 29N. La sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat marcada per la crisi ferroviària i la dimissió del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente. Durant el ple també s'ha aprovat la Llei de protecció de l'agricultura professional directa.