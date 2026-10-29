Belén López de Comissions Obreres, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs entrevista la secretària general de CCOO de Catalunya per parlar de salaris, vagues i situació laboral
- Dissabte, 31 d'octubre, a les 10.55 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20.30 h al Canal 24horas
Informació essencial
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24 horas.
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb Belén López. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista Belén López, secretària general de CCOO de Catalunya i la primera dona que ocupa aquest càrrec en tota la història de l'organització. Falgàs li demanarà pels salaris, les vagues dels diferents sectors, la situació laboral a Catalunya i la vaga general de l'11 de novembre, entre altres qüestions.
A més, el programa repassa la compareixença de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, sobre els aldarulls produïts a Barcelona el dissabte 24 d'octubre. També analitza la precampanya de les eleccions del 29N.