‘Hospital de proximitat’ aborda el TDAH en les dones, la salut mental i les emergències mèdiques
'Hospital de proximitat' es podrà veure aquest dimarts, 10 de novembre, a les 23:30h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
RTVE Catalunya emet els episodis 22 i 23 de la docusèrie ‘Hospital de proximitat’, que continua apropant-se a les històries de pacients i professionals dels hospitals catalans i a les diferents realitats que conviuen en el sistema sanitari.
A l’episodi 21, coneixem la Marian, una pacient amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) que participa en un estudi sobre com afecta aquest trastorn especialment les dones. També acompanyem l’Ariadna i la seva mare a una classe de patinatge artístic, on una baixada de sucre interromp l’activitat. A la residència Sant Josep de Mataró coneixem l’Ester, la directora del centre, i tornem a conversar amb algunes de les residents. A més, descobrim com es preparen centenars d’àpats cada dia a la cuina de l’Hospital Universitari de Mataró. El capítol acaba pujant a una ambulància del SEM per seguir una emergència pediàtrica: un nen de dos anys que ha patit una convulsió de més de cinc minuts.
A l’episodi 22, coneixem la Badia, mediadora intercultural de l’Hospital Universitari de Mataró, que fa més de 20 anys que ajuda pacients i professionals a superar les barreres lingüístiques i culturals. També acompanyem la Gladys, que se sotmet cada dos mesos a teràpia electroconvulsiva (TEC) arran d’uns episodis psicòtics. Durant una visita amb la seva psiquiatra i el seu marit, coneixem la complexitat del seu cas i els dubtes que afronta sobre la continuïtat del tractament. A Òrrius, seguim l’Andreu fins a casa seva, on el seu metge de capçalera ens mostra les particularitats de la medicina rural. El recorregut acaba a l’hospital, on dos pacients comparteixen el temps de recuperació al piano, i a la residència Sant Josep, on acompanyem la Rita i la M. Àngeles en un passeig en bicicleta per Mataró.
La sèrie mostra la importància dels hospitals de proximitat en el model sanitari, a través de les històries de pacients i professionals i de les situacions que es viuen cada dia en aquests centres.