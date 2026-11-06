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‘Hospital de proximitat’ aborda el TDAH en les dones, la salut mental i les emergències mèdiques

  • Una investigació sobre el TDAH en les dones, la teràpia electroconvulsiva, la medicina rural i una emergència pediàtrica, entre les històries dels dos episodis
  • Dimarts, 10 de novembre, a les 23:30h, a La 2Cat i a RTVE Play
Una ambulància del SEM en una emergència pediàtrica: un nen de dos anys que ha patit una convulsió de més de cinc minuts

Una ambulància del SEM en una emergència pediàtrica: un nen de dos anys que ha patit una convulsió de més de cinc minutsRtve Catalunya

COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

'Hospital de proximitat' es podrà veure aquest dimarts, 10 de novembre, a les 23:30h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.

RTVE Catalunya emet els episodis 22 i 23 de la docusèrie ‘Hospital de proximitat’, que continua apropant-se a les històries de pacients i professionals dels hospitals catalans i a les diferents realitats que conviuen en el sistema sanitari.

A l’episodi 21, coneixem la Marian, una pacient amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) que participa en un estudi sobre com afecta aquest trastorn especialment les dones. També acompanyem l’Ariadna i la seva mare a una classe de patinatge artístic, on una baixada de sucre interromp l’activitat. A la residència Sant Josep de Mataró coneixem l’Ester, la directora del centre, i tornem a conversar amb algunes de les residents. A més, descobrim com es preparen centenars d’àpats cada dia a la cuina de l’Hospital Universitari de Mataró. El capítol acaba pujant a una ambulància del SEM per seguir una emergència pediàtrica: un nen de dos anys que ha patit una convulsió de més de cinc minuts.

Dos pacients comparteixen el temps de recuperació al piano de l'Hospital Universitari de Mataró

Dos pacients comparteixen el temps de recuperació al piano de l'Hospital Universitari de MataróRtve Catalunya

A l’episodi 22, coneixem la Badia, mediadora intercultural de l’Hospital Universitari de Mataró, que fa més de 20 anys que ajuda pacients i professionals a superar les barreres lingüístiques i culturals. També acompanyem la Gladys, que se sotmet cada dos mesos a teràpia electroconvulsiva (TEC) arran d’uns episodis psicòtics. Durant una visita amb la seva psiquiatra i el seu marit, coneixem la complexitat del seu cas i els dubtes que afronta sobre la continuïtat del tractament. A Òrrius, seguim l’Andreu fins a casa seva, on el seu metge de capçalera ens mostra les particularitats de la medicina rural. El recorregut acaba a l’hospital, on dos pacients comparteixen el temps de recuperació al piano, i a la residència Sant Josep, on acompanyem la Rita i la M. Àngeles en un passeig en bicicleta per Mataró.

La sèrie mostra la importància dels hospitals de proximitat en el model sanitari, a través de les històries de pacients i professionals i de les situacions que es viuen cada dia en aquests centres.