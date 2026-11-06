Abierto el casting para 'MasterChef 15'

RTVE y Shine Iberia (Banijay Iberia) abren el casting de ‘MasterChef 15’ en busca de auténticos apasionados por la gastronomía. Una gran oportunidad para los que sienten respeto por el producto, devoción por el sabor y deseo de aprender técnicas culinarias que eleven sus recetas a otro nivel.

Para participar solo tienen que inscribirse en este enlace y demostrar su talento, como ya lo hicieron Camilla, Gabriela, Ángela, Eneko, María Lo o Carlos Maldonado, entre otros ganadores del talent culinario. Ahora, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz buscan sucesor o sucesora para Camilla.

El pasado 22 de junio, Camilla Angelucci se alzó con la victoria en MasterChef 14 tras un emocionante duelo con Annie. Su menú, un homenaje a su familia, recorrió las tres ubicaciones que marcaron su vida -Ibiza, Italia y Cataluña- con creaciones inspiradas en las ciudades y países que le han visto crecer. Camilla se llevó el trofeo que le acredita como campeona de MasterChef España, el premio en metálico de 100.000 euros, la publicación de su propio libro de recetas y un master en cocina, técnica, producto y creatividad en el Basque Culinary Center.

En esta gran final celebrada en junio, ‘MasterChef 14’ lideró su franja con 774.000 espectadores de media y una cuota del 12,6%. La victoria de Camilla tuvo más de 3,1 millones de espectadores únicos, convirtiéndose en la oferta más contactada del prime time