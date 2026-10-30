Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 29 de octubre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 29 de octubre fue la siguiente:
11 - 42 - 26 - 24 - 13 - 48. Complementario: 9. Reintegro: 7.
Con una recaudación de 2.500.042 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Mota del Cuervo (Cuenca).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|1.198.179,24
|Segunda (5 + complementario)
|3
|50.591,39
|Tercera (5)
|97
|782,34
|Cuarta (4)
| 5.213
|21,84
|Quinta (3)
|91.537
|4,00
|Reintegro
|502.863
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
31 - 28 - 18 - 19 - 44 - 2. Complementario: 9. Reintegro: 9. Joker: 3013180
Con una recaudación de 11.461.291 euros, ha habido dos boletos acertantes de categoría especial.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|2
|22.116.822,05
|1ª categoría (6)
|3
|453.398,61
|2º categoría (5+Complemetario)
|5
|44.114,46
|3ª categoría (5)
|182
|2.221,88
|4ª categoría (4)
| 9.627
|61,10
|5ª categoría (3)
|185.172
|8,00
|Reintegro
|1.105.941
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|3013180
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|301318-/ -013180
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|30131-- / --13180
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|3013--- / ---3180
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|301---- / ----180
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|30----- / -----80
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|3------ / ------0
|1,00
Lotería Nacional
El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 65942.
El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 63502.
Los reintegros correspondieron al 2, 3 y 8.
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.