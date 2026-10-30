Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 29 de octubre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 29 de octubre fue la siguiente:

11 - 42 - 26 - 24 - 13 - 48. Complementario: 9. Reintegro: 7.

Con una recaudación de 2.500.042 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Mota del Cuervo (Cuenca).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 1.198.179,24 Segunda (5 + complementario) 3 50.591,39 Tercera (5) 97 782,34 Cuarta (4) 5.213

21,84 Quinta (3) 91.537 4,00 Reintegro 502.863 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

31 - 28 - 18 - 19 - 44 - 2. Complementario: 9. Reintegro: 9. Joker: 3013180

Con una recaudación de 11.461.291 euros, ha habido dos boletos acertantes de categoría especial.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 2 22.116.822,05 1ª categoría (6) 3 453.398,61 2º categoría (5+Complemetario) 5 44.114,46 3ª categoría (5) 182 2.221,88 4ª categoría (4) 9.627

61,10 5ª categoría (3) 185.172 8,00 Reintegro 1.105.941

1,00



Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 3013180 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 301318-/ -013180 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 30131-- / --13180 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 3013--- / ---3180 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 301---- / ----180 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 30----- / -----80 5,00 7ª (primera o última cifra) 3------ / ------0 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 65942.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 63502.

Los reintegros correspondieron al 2, 3 y 8.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.