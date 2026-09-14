'Versión española' estrena la emotiva comedia dramática ‘La abuela y el forastero’

‘Versión española’ estrena esta semana ‘La abuela y el forastero’, la ópera prima de Sergi Miralles que habla de amistad, prejuicios y del vínculo que se establece entre abuelos y nietos. Sus actores Carles Francino, Sergi Miralles, Neus Agulló y Kandarp Mehta estarán en el programa para participar en el coloquio moderado por Cayetana Guillén Cuervo.

‘La abuela y el forastero’

Hace diez años que Enric (Carles Francino) se marchó a Inglaterra. Ahora, felizmente casado y a punto de ser padre, regresa a Alcalà de la Serra para asistir al funeral de su querida abuela Teresa (Neus Agulló), la entrañable costurera que todos aprecian. Sorprendido, Enric descubre la amistad que su abuela mantenía a escondidas con Samir (Kandarp Mehta), frutero de origen paquistaní que en realidad es un prestigioso sastre.

La ópera prima del director alicantino Sergi Miralles, ‘La abuela y el forastero’, es una emotiva comedia dramática que habla sobre la amistad, los prejuicios y el redescubrimiento personal a través de una extraña pareja protagonista: una costurera jubilada y un frutero de origen pakistaní unidos por su amor a la costura, cuya amistad supera todos esos prejuicios infundados hacia los emigrantes. La cinta apela también al indisoluble lazo afectivo que mantienen abuelos y nietos.