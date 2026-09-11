'Sukha' regresa a La 2 con una segunda temporada más cultural, más divertida y conectada con la actualidad

El programa cultural ‘Sukha’ estrena este lunes 14 de septiembre, a las 19:40 horas, su segunda temporada en La 2 con una propuesta renovada que amplía su mirada sobre la cultura, y el bienestar contados de otra manera. Susana Castañón y Pablo G. Batista vuelven a ponerse al frente de un espacio que incorpora nuevos colaboradores y que mantiene su apuesta por abordar la actualidad cultural con humor, curiosidad y una mirada propia.

La nueva temporada incorpora al equipo a Joaquín Reyes, Sheila Blanco, Adrienne Chaballe y Raúl Pérez, que se suman a un amplio reparto de colaboradores integrado por Sergio Peris-Mencheta, María Guerra, Goyo Jiménez, Fernando Bonete, La Pucci, Ángeles Caballero, Nacho Vigalondo, El Barroquista, Edu Galán y Miriam Méndez, entre otros. A ellos se añade la colaboración especial de algunos de los principales periodistas de cultura de RTVE.

Con todos ellos, ‘Sukha’ recorrerá las distintas disciplinas que conforman el universo cultural: música, cine, literatura, arte, artes escénicas, cómic, fotografía y humor, siempre con la mirada puesta en la actualidad.

Cultura y bienestar, de la mano En la segunda temporada de ‘Sukha’ la cultura se hermana de nuevo con el bienestar a través de ‘Saber vivir’, que incorpora a Sara Marín y Lourdes Luengo a un equipo formado por destacados profesionales de la medicina, la ciencia y la divulgación: Nazareth Castellanos, Boticaria García, Pablo Ojeda, Toni Pérez, Marius Lekker y Joaquín Caserza, entre muchos otros, aportan sus conocimientos para abordar cuestiones relacionadas con la salud física y mental, la nutrición y la gastronomía, integrando divulgación y entretenimiento en un mismo espacio.