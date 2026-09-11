'Sukha' regresa a La 2 con una segunda temporada más cultural, más divertida y conectada con la actualidad
- Presentado por Susana Castañón y Pablo G.Batista, incorpora colaboradores como Joaquín Reyes, Sheila Blanco, Adrienne Chaballe o Raúl Pérez
- La temporada suma música, cine, literatura, artes escénicas, humor, gastronomía y redobla su apuesta por el bienestar
- El programa se volcará con los 70 años de TVE y los 60 de La 2
- Estreno de la nueva temporada el lunes 14 de septiembre, a las 19:40 horas en La 2 y RTVE Play
El programa cultural ‘Sukha’ estrena este lunes 14 de septiembre, a las 19:40 horas, su segunda temporada en La 2 con una propuesta renovada que amplía su mirada sobre la cultura, y el bienestar contados de otra manera. Susana Castañón y Pablo G. Batista vuelven a ponerse al frente de un espacio que incorpora nuevos colaboradores y que mantiene su apuesta por abordar la actualidad cultural con humor, curiosidad y una mirada propia.
La nueva temporada incorpora al equipo a Joaquín Reyes, Sheila Blanco, Adrienne Chaballe y Raúl Pérez, que se suman a un amplio reparto de colaboradores integrado por Sergio Peris-Mencheta, María Guerra, Goyo Jiménez, Fernando Bonete, La Pucci, Ángeles Caballero, Nacho Vigalondo, El Barroquista, Edu Galán y Miriam Méndez, entre otros. A ellos se añade la colaboración especial de algunos de los principales periodistas de cultura de RTVE.
Con todos ellos, ‘Sukha’ recorrerá las distintas disciplinas que conforman el universo cultural: música, cine, literatura, arte, artes escénicas, cómic, fotografía y humor, siempre con la mirada puesta en la actualidad.
Cultura y bienestar, de la mano
En la segunda temporada de ‘Sukha’ la cultura se hermana de nuevo con el bienestar a través de ‘Saber vivir’, que incorpora a Sara Marín y Lourdes Luengo a un equipo formado por destacados profesionales de la medicina, la ciencia y la divulgación: Nazareth Castellanos, Boticaria García, Pablo Ojeda, Toni Pérez, Marius Lekker y Joaquín Caserza, entre muchos otros, aportan sus conocimientos para abordar cuestiones relacionadas con la salud física y mental, la nutrición y la gastronomía, integrando divulgación y entretenimiento en un mismo espacio.
Una temporada para celebrar la historia de RTVE
Tras una primera temporada que experimentó un notable crecimiento de audiencia y llegó a duplicar en varios episodios los registros con los que comenzó su emisión, ‘Sukha’ afronta su segunda entrega con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse como una de las propuestas culturales de referencia de La 2.
La nueva temporada tendrá, además, un marcado componente de nostalgia y celebración, con la mirada puesta en dos aniversarios especialmente relevantes para RTVE: los 70 años de TVE y los 60 de La 2. ‘Sukha’ recuperará algunos de los rostros más conocidos de la historia de la televisión pública y contará con distintas sorpresas para conmemorar estas fechas.
El programa también comenzará a preparar la celebración del centenario de la Generación del 27, una de las grandes efemérides culturales del próximo año.
Asimismo, ‘Sukha’ amplía esta temporada sus escenarios y estará allí donde suceda la cultura. El programa realizará un seguimiento especial de acontecimientos como el Festival de Cine de San Sebastián, se acercará al universo Macondo de Shakira y estará presente en la ComicCon de Málaga, además de recorrer otros espacios y citas culturales de toda España.