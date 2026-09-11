La 2 apuesta por la educación con las nuevas temporadas de 'Yo soy de FP' y 'Caravana educativa'
- El primer programa seguirá mostrando la variedad de oportunidades y especialidades en la formación profesional
- Ana Polo se pone al volante de la caravana para encontrarse con creadores de contenido educativo
- A partir del 12 de septiembre, cada sábado ‘Yo soy de FP’ a las 11:00 horas, y ‘Caravana educativa’ a las 11:30 en La 2 y RTVE Play
‘Yo soy de FP’ y ‘Caravana educativa’ regresan a la programación de La 2. Ambos programas, coproducidos por RTVE y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y en colaboración con Xana Televisión, contarán con una nueva temporada que seguirá cumpliendo con el objetivo de servicio público en el ámbito de la educación.
‘Yo soy de FP’
Dirigido por Sonia Domínguez Blázquez, el programa muestra el giro sustancial que ha dado la Formación Profesional en España, generando oportunidades laborales para aquellas personas que, independientemente de su edad, deciden cambiar su futuro profesional y formarse en una de las especialidades que ofrece.
El formato de la segunda temporada recorre, a través de 12 capítulos, centros de excelencia y de referencia nacional, empresas colaboradoras en la formación práctica de los alumnos y testimonios reales que evidencian la FP como una vía sólida y avanzada hacia la inserción laboral. Muchos de estos testimonios narran en primera persona cómo han encontrado en la FP una tabla de salvación cuando creían que estaban laboral y personalmente fuera de la sociedad.
Entre los centros de trabajo destacados se encuentran algunos como Inditex, Iberia, Cosentino o Viralgen, todos ellos colaboradores con centros de FP de su región.
‘Caravana educativa’
Dirigido también por Sonia Domínguez Blázquez, y en esta segunda temporada con la periodista y humorista Ana Polo al frente, la caravana educativa se dirige ahora a distintos puntos de España para reunirse con diversos influencers educativos. Ponferrada, Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, Cádiz, Albal u Orihuela serán algunas de las localidades protagonistas en estos 12 capítulos.
Durante estos encuentros, los influencers mostrarán cómo enseñan a los niños, a través de divertidos talleres que ellos mismos diseñan, tratando temas como la igualdad, la inclusión, las neurodivergencias, el bullying o la gestión emocional, contenidos que rara vez se trabajan en profundidad en las aulas. Eso sin olvidar la música, el respeto a los animales, las tradiciones, la magia, la empatía o las emociones como pilares básicos del respeto hacia uno mismo y hacia los demás.
Estos talleres se desarrollarán mediante un aprendizaje vivencial, práctico y emocional donde niños y niñas participan activamente, en entornos reales y espacios naturales: plazas, bosques, escuelas, parques o playas.