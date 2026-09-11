La 2 apuesta por la educación con las nuevas temporadas de 'Yo soy de FP' y 'Caravana educativa'

‘Yo soy de FP’ y ‘Caravana educativa’ regresan a la programación de La 2. Ambos programas, coproducidos por RTVE y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y en colaboración con Xana Televisión, contarán con una nueva temporada que seguirá cumpliendo con el objetivo de servicio público en el ámbito de la educación.

‘Yo soy de FP’ Dirigido por Sonia Domínguez Blázquez, el programa muestra el giro sustancial que ha dado la Formación Profesional en España, generando oportunidades laborales para aquellas personas que, independientemente de su edad, deciden cambiar su futuro profesional y formarse en una de las especialidades que ofrece. El formato de la segunda temporada recorre, a través de 12 capítulos, centros de excelencia y de referencia nacional, empresas colaboradoras en la formación práctica de los alumnos y testimonios reales que evidencian la FP como una vía sólida y avanzada hacia la inserción laboral. Muchos de estos testimonios narran en primera persona cómo han encontrado en la FP una tabla de salvación cuando creían que estaban laboral y personalmente fuera de la sociedad. Entre los centros de trabajo destacados se encuentran algunos como Inditex, Iberia, Cosentino o Viralgen, todos ellos colaboradores con centros de FP de su región.