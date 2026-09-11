'La Aventura del Saber' estrena el próximo lunes su temporada número 35

‘La Aventura del Saber’ vuelve el próximo lunes, 14 de septiembre, a La 2 con el estreno de su temporada número 35, para acercar el conocimiento y la cultura a los espectadores de la mano de especialistas y colaboradores expertos en ámbitos como la filosofía, la psicología, la historia, el arte, la biología, la meteorología o la salud.

Con Mara Peterssen y Fede Cardelús al frente, el veterano espacio de TVE regresa un curso más a las mañanas de La 2, de lunes a jueves, manteniendo su vocación de servicio público y su compromiso con la divulgación educativa y cultural.

Los primeros invitados este lunes serán Boticaria García, el filósofo Eduardo Infante y los presentadores del programa cultural de La 2 ‘Sukha’, Pablo González Batista y Susana Castañón.

En este nuevo curso, Bernardo Pajares, divulgador cultural y uno de los creadores del pódcast ‘Arte compacto’, y Estefanía de Antonio y Blanca Bayo, de VerificaRTVE, la unidad de Verificación de RTVE dedicada a monitorizar y analizar los contenidos falsos que circulan en internet, se suman al equipo de colaboradores. Continúan la psicóloga Laura Rojas-Marcos, el biólogo Ricardo Moure, el meteorólogo José Miguel Viñas, la historiadora María José Rubio, la divulgadora en bienestar digital Laura Cuesta Cano y el profesor Toni García.

Dirigido por Lurdes Martín, ‘La Aventura del Saber’ lleva en antena desde el 13 octubre de 1992, fruto de un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y se ha consolidado como uno de los espacios de servicio público más veteranos de TVE.

‘La Aventura del Saber’ se emite de lunes a jueves, a las 9:55 de la mañana en La 2. También puede verse en TVE Internacional y en la plataforma RTVE Play.