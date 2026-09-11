'Saber y Ganar' estrena nueva temporada

'Saber y Ganar' inicia una nueva temporada el próximo 14 de septiembre marcada por el reencuentro con su audiencia y por una propuesta muy especial. Jordi Hurtado continuará al frente de las ediciones diarias y Rodrigo Vázquez de las de fin de semana en un curso especialmente significativo para el formato: el próximo mes de octubre alcanzará los 7.000 programas diarios y ya mira hacia la celebración de su 30º aniversario en 2027.

La nueva temporada comenzará con una semana especial bajo el lema ‘Segundas Oportunidades’, una iniciativa que permitirá a varios concursantes regresar al programa para retomar objetivos que quedaron pendientes. Una ocasión excepcional para volver a enfrentarse a los retos del concurso y demostrar que, a veces, una nueva oportunidad puede marcar la diferencia.

Uno de los protagonistas de esta edición especial será María José Cano, profesora jubilada de Madrid y ‘Magnífica’ de este año, que se despidió de la competición cuando estaba a las puertas de alcanzar las cien participaciones. Ahora regresa con un objetivo muy claro: convertirse en Centenaria. Junto a ella volverá Jesús Polo, profesor de Secundaria jubilado y natural de Aragón, que se quedó muy cerca de conseguir la puntuación necesaria para ingresar en el selecto club de los Magníficos.

La tercera historia de esta semana especial será la de Lydia Rodríguez, periodista de Viladecans (Barcelona), cuyo recorrido en el concurso se vio truncado antes de tiempo. Tras llegar a ‘El Reto’ con una elevada puntuación, una única respuesta la dejó fuera de la competición. Ahora regresa con la posibilidad de completar aquella partida pendiente y luchar por recuperar su lugar en 'Saber y Ganar'.

Creado por Sergi Schaaff, 'Saber y Ganar' mantiene su compromiso con la divulgación cultural y el entretenimiento de calidad. La edición diaria seguirá dirigida por Abigail Schaaff, y la del fin de semana por Anaïs Schaaff.