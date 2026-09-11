'Atención Obras' arranca temporada con Niña Pastori

‘Atención Obras’regresa a La 2 con una nueva temporada y lo hace con Niña Pastori como invitada. Cayetana Guillén Cuervo entrevista a la artista, que se encuentra de gira con su nuevo trabajo, ‘Color Fania’, un homenaje al histórico repertorio del sello Fania Records, considerado uno de los catálogos más influyentes de la salsa y la música latina.

Niña Pastori, entre el flamenco y la salsa En ‘Color Fania’, Niña Pastori reinterpreta algunos de los temas míticos de grandes figuras de la música latina como Rubén Blades o Celia Cruz, llevándolos a su propio universo musical. Un proyecto que refleja la evolución de una artista que, tres décadas después de su irrupción, continúa explorando nuevos caminos sin perder sus raíces flamencas. El programa acompañará además a Niña Pastori en un recorrido por la trayectoria y el universo creativo de Carmen Laffón, una de las grandes artistas españolas contemporáneas, a través de la primera exposición dedicada a su obra desde su fallecimiento.