'Atención Obras' arranca temporada con Niña Pastori
- La artista presenta su nuevo disco, ‘Color Fania’, un homenaje al histórico repertorio de Fania Records
- El programa se acerca a la obra de Carmen Laffón y al último montaje teatral de María Velasco, ‘Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos’
- Sábado 12 de septiembre, a las 18:50 horas en La 2 y RTVE Play
‘Atención Obras’regresa a La 2 con una nueva temporada y lo hace con Niña Pastori como invitada. Cayetana Guillén Cuervo entrevista a la artista, que se encuentra de gira con su nuevo trabajo, ‘Color Fania’, un homenaje al histórico repertorio del sello Fania Records, considerado uno de los catálogos más influyentes de la salsa y la música latina.
Niña Pastori, entre el flamenco y la salsa
En ‘Color Fania’, Niña Pastori reinterpreta algunos de los temas míticos de grandes figuras de la música latina como Rubén Blades o Celia Cruz, llevándolos a su propio universo musical. Un proyecto que refleja la evolución de una artista que, tres décadas después de su irrupción, continúa explorando nuevos caminos sin perder sus raíces flamencas.
El programa acompañará además a Niña Pastori en un recorrido por la trayectoria y el universo creativo de Carmen Laffón, una de las grandes artistas españolas contemporáneas, a través de la primera exposición dedicada a su obra desde su fallecimiento.
Teatro, arte y flamenco
‘Atención Obras’ se acerca también a ‘Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos’, la última propuesta teatral de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2024. Una historia de amor diferente y una nueva muestra de la mirada rompedora de la dramaturga.
Como cada semana, el programa ofrecerá además su agenda de recomendaciones con algunas de las citas imprescindibles de arte, teatro y música.
La temporada arranca con una visita a los ensayos de ‘Guacamayo’, el nuevo espectáculo del bailaor, coreógrafo y artista plástico José Maldonado, con música del guitarrista Chicuelo. Una propuesta que explora la relación entre flamenco y artes plásticas.