Los programas religiosos de RTVE 'Shalom', 'Medina en TVE' y 'Buenas Noticias TV', galardonados con el XV Premio Corona Esther
- Han recibido conjuntamente el galardón “por su contribución al pluralismo religioso, la convivencia y el conocimiento mutuo desde la televisión pública”
- La 2 dedica cada domingo una ventana a estas confesiones desde hace cuatro décadas
Los programas religiosos de La 2 ‘Shalom’, ‘Medina en TVE’ y ‘Buenas noticias TV’ han sido galardonados con el XV Premio Corona Esther concedido por el Centro Sefarad-Israel. El jurado reconoce la trayectoria de estos programas que, durante más de cuatro décadas, “han contribuido desde la televisión pública al conocimiento de la diversidad religiosa, el respeto mutuo, la libertad de culto y la convivencia en la sociedad española”.
La ceremonia de entrega ha tenido lugar este martes, 8 de septiembre, en la sede del Centro Sefarad-Israel en Madrid, en el marco del acto institucional que la entidad ha celebrado con motivo de Rosh Hashaná 5787, el Año Nuevo Judío. Recogieron el galardón Coty Aserin, directora de ‘Shalom’; Esteban Lozano, director de ‘Buenas Noticias TV’, y María Rodríguez, subdirectora de ‘Medina en TVE’, en nombre de Bouziane Ahmed Khodja, director del espacio.
Los tres programas se emiten las mañanas de los domingos en La 2. ‘Shalom’, dedicado al judaísmo; ‘Medina en TVE’, centrado en el islam; y ‘Buenas noticias TV’, dedicado al cristianismo evangélico, ayudan a dar visibilidad de manera continuada a diferentes confesiones religiosas. Elaborados por sus respectivas federaciones, desarrollan una valiosa labor educativa y de divulgación cultural.
Premio Corona Esther
El Premio Corona Esther es el reconocimiento que Centro Sefarad-Israel concede anualmente a personas e instituciones que han destacado por su contribución al diálogo intercultural y al entendimiento entre culturas, religiones y sociedades. Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran el Instituto Cervantes (2024), el Museo Sefardí de Toledo (2018), el historiador Josep Calvet (2023) y la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (2017), entre otros. El galardón consiste en una reproducción facsimilar del Rollo de Ester conservado en el Museo de la Catedral de la Almudena de Madrid.