Los programas religiosos de RTVE 'Shalom', 'Medina en TVE' y 'Buenas Noticias TV', galardonados con el XV Premio Corona Esther

Los programas religiosos de La 2 ‘Shalom’, ‘Medina en TVE’ y ‘Buenas noticias TV’ han sido galardonados con el XV Premio Corona Esther concedido por el Centro Sefarad-Israel. El jurado reconoce la trayectoria de estos programas que, durante más de cuatro décadas, “han contribuido desde la televisión pública al conocimiento de la diversidad religiosa, el respeto mutuo, la libertad de culto y la convivencia en la sociedad española”.

La ceremonia de entrega ha tenido lugar este martes, 8 de septiembre, en la sede del Centro Sefarad-Israel en Madrid, en el marco del acto institucional que la entidad ha celebrado con motivo de Rosh Hashaná 5787, el Año Nuevo Judío. Recogieron el galardón Coty Aserin, directora de ‘Shalom’; Esteban Lozano, director de ‘Buenas Noticias TV’, y María Rodríguez, subdirectora de ‘Medina en TVE’, en nombre de Bouziane Ahmed Khodja, director del espacio.

Los tres programas se emiten las mañanas de los domingos en La 2. ‘Shalom’, dedicado al judaísmo; ‘Medina en TVE’, centrado en el islam; y ‘Buenas noticias TV’, dedicado al cristianismo evangélico, ayudan a dar visibilidad de manera continuada a diferentes confesiones religiosas. Elaborados por sus respectivas federaciones, desarrollan una valiosa labor educativa y de divulgación cultural.