Michelle Jenner, madrina de 'Días de cine'

‘Días de cine’ tendrá este sábado a la actriz Michelle Jenner como madrina coincidiendo con el estreno de su nueva película, ‘El Nido’. El equipo del programa se acerca además a la exposición ‘La fraternidad de las metáforas. Jean-Luc Godard’ y repasa los estrenos más destacados en salas.

Con apariciones en películas como ‘En tu cabeza’, o en series como ‘Isabel’, Michelle Jenner añade un trabajo más a su ya abultada filmografía protagonizando ‘El Nido’, la nueva película de Hugo Stuven donde interpreta a Marta, una mujer obsesionada con proteger a su familia del aterrador mundo exterior hasta tal punto de mantener encerrados en casa a su madre y a su hijo pequeño. Un thriller psicológico, participado por RTVE, que llega a los cines este viernes, 11 de septiembre.

Entre otros estrenos destacados esta semana, ‘Lionel’, dirigida por Carlos Saiz y protagonizada por los hermanos Lionel y Alicia Corral Bernal; o ‘El ritual de Lily’, película de terror dirigida por Manu Herrera. De este último género llega también el largometraje austriaco ‘Mother´s Baby’ (La semilla), dirigida por Johanna Moder.

Carmen Perona Cabrera dirige la comedia ‘Las 3000 maravillas’ y Leo Harlem protagoniza ‘Un plan perfecto’, dirigida por María Pulido. Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven a las andadas bajo la dirección de Susanne Bier en ‘Prácticamente magia 2’; y ‘Oasis, Don´t look back in anger’, sigue a la banda de los hermanos Gallagher en su gira de reunión el pasado año tras décadas de relaciones tormentosas.

El programa se completará con la exposición ‘La fraternidad de las metáforas. Jean-Luc Godard’, a la que ‘Días de cine’ ha tenido acceso para conocer cómo es la guerra en su cine. Se puede ver hasta el 4 de octubre en Barcelona en la Sala Virreina.