'Documentos TV' estrena '11S, las cintas perdidas' en el 25º aniversario de los atentados

Con motivo del 25º aniversario de los trágicos atentados del 11-S, Documentos TV inicia este miércoles su nueva temporada en La 2 con el estreno de ‘11S, las cintas perdidas’, dedicado al mayor atentado terrorista que ha sufrido Estados Unidos y que dejó al descubierto las grietas de su gran poder militar. Un valioso documento sonoro que relata la estremecedora y trágica sucesión de los acontecimientos y de las historias nunca antes contadas de quienes se vieron implicados en el atentado con más víctimas del mundo.

Las voces de los implicados

El 11 de septiembre de 2001 amaneció tranquilo. “El cielo estaba completamente despejado”. Lo recuerda perfectamente Ben Sliney, porque ese día empezaba como nuevo jefe del control del tráfico aéreo de la FAA, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Y Bob Marr, un comandante del NEADS, el Sector de Defensa Aérea del Noreste, encargado de proteger esta zona de la costa estadounidense de cualquier ataque enemigo, supervisaba una simulación militar de un ataque ruso a Estados Unidos. Junto a él, se encontraba la aviadora del NEADS Stacia Rountree, cuya labor era detectar posibles aeronaves enemigas.

Todo discurría como un día cualquiera. Pero, a las 8:14 horas, el supervisor del centro de control aéreo de Boston, Dan Bueno, perdía el contacto con el vuelo 11 de American Airlines. Y diez minutos más tarde, una voz llegaba desde el avión. “Tenemos el control de varios aviones. Mantengan la calma y todo irá bien. Regresamos al aeropuerto”. Era uno de los 19 terroristas de Al Qaeda que perpetraron el mayor atentado de la historia de Estados Unidos y que dejaron en evidencia las debilidades de la primera potencia militar mundial para afrontar su día más decisivo.

El 11-S, durante el secuestro de los cuatro aviones comerciales, la máxima autoridad del tráfico aéreo estadounidense, los centros de control de Nueva York, Boston, Cleveland y Washington y los militares, mantuvieron cientos de horas de conversaciones que fueron grabadas en cintas y, años después, extraídas de los archivos del gobierno.

Las conversaciones, que ahora emite Documentos TV, revelan el caos, la confusión y las tragedias que iban sucediéndose desde que los terroristas estrellaron el primer avión contra la torre norte del World Trade Center ante la perplejidad del mundo. “Dios mío!, ¡Dios mío!”, se escucha a Stacia conmocionada. Minutos después, el comandante Nasypany dice: “Tenemos que enviar esos cazas sobre Manhattan”. “No sé hacia dónde estoy enviando a estos cazas. Necesito un rumbo, un destino”, le responde otro militar.

En '11S, las cintas perdidas', 'Documentos TV' muestra las grabaciones de las conversaciones entre los militares y los controladores aéreos que se vieron implicados el día de los atentados del 11S.

Las grabaciones han revelado que los aviones de combate aún se encontraban a unos 160 kilómetros de distancia cuando el segundo avión se estrelló contra las Torres Gemelas. La confusión aumentaba a un nivel sin precedentes. A las 9:35 horas, 49 minutos después del impacto del primer avión contra las Torres Gemelas, localizan a otro de los dos vuelos que habían desparecido del control del tráfico aéreo. “Acaban de atacar al Pentágono, ¡mierda!”, se oye decir al comandante Nasypany.

Las conversaciones demuestran el enfado y de los militares al conocer que los aviones de combate que fueron movilizados para proteger Washington partieron en la dirección equivocada. “En menos de una hora pasamos de un entorno completamente en paz a una situación casi de guerra total”, recuerda el comandante Marr. Una hora y diecisiete minutos después del primer ataque, el vuelo United 93 se estrellaba en Pensilvania. “Nuestros sistemas de comunicación no estaban diseñados para ese tipo de guerra”, prosigue Marr.

’11S, las cintas perdidas’ muestra los sorprendentes errores de los desbordados mandos militares aquel fatídico 11-S y el desconcierto de los mandos del control aéreo del país. Sus voces denotan el asombro, el coraje, el pánico y la frustración que vivieron.