Especial 'D Corazón' por el funeral de Estado de Harald V este miércoles en La 2

‘D Corazón’ ofrecerá este miércoles 9 de septiembre un especial en directo en La 2 y RTVE Play, a partir de las 11:45 horas, con motivo del funeral de Estado de Harald V de Noruega. Anne Igartiburu y Javi Hoyos estarán al frente de un programa especial que seguirá desde Oslo todos los detalles de la despedida al monarca y analizará tanto su trayectoria como el futuro de la Corona noruega.

El especial contará con tres puntos de directo en Oslo, desde donde los reporteros de TVE Clara Rivas y Alberto Freile y la experta en Casa Real de RNE, Lucía Yeste, ofrecerán la última hora y el ambiente en la capital noruega. Además, el periodista español afincado en Oslo David Fergar conectará con el programa para trasladar la emoción de los ciudadanos noruegos en una jornada histórica.

Uno de los momentos centrales será el seguimiento en directo del recorrido del cortejo fúnebre desde el Palacio Real de Oslo hasta la catedral, donde tendrá lugar el funeral de Estado, al que asistirán Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por la reina emérita, Doña Sofía.