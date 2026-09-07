Especial 'D Corazón' por el funeral de Estado de Harald V este miércoles en La 2
- El programa se traslada excepcionalmente a La 2 para ofrecer en directo desde Oslo la despedida al rey noruego
- Tres puntos de directo en Oslo para seguir el acto y analizar el futuro de la Corona noruega
- Miércoles 9 de septiembre, a partir de las 11:45 horas, con Anne Igartiburu y Javi Hoyos, en La 2 y RTVE Play
‘D Corazón’ ofrecerá este miércoles 9 de septiembre un especial en directo en La 2 y RTVE Play, a partir de las 11:45 horas, con motivo del funeral de Estado de Harald V de Noruega. Anne Igartiburu y Javi Hoyos estarán al frente de un programa especial que seguirá desde Oslo todos los detalles de la despedida al monarca y analizará tanto su trayectoria como el futuro de la Corona noruega.
El especial contará con tres puntos de directo en Oslo, desde donde los reporteros de TVE Clara Rivas y Alberto Freile y la experta en Casa Real de RNE, Lucía Yeste, ofrecerán la última hora y el ambiente en la capital noruega. Además, el periodista español afincado en Oslo David Fergar conectará con el programa para trasladar la emoción de los ciudadanos noruegos en una jornada histórica.
Uno de los momentos centrales será el seguimiento en directo del recorrido del cortejo fúnebre desde el Palacio Real de Oslo hasta la catedral, donde tendrá lugar el funeral de Estado, al que asistirán Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por la reina emérita, Doña Sofía.
Todas las claves de la despedida
Anne Igartiburu y Javi Hoyos estarán acompañados en plató por los periodistas Silvia Taulés, Raúl Rodríguez y Eduardo Álvarez, expertos en casas reales, y por la experta en protocolo María José Gómez y Verdú. También participarán las periodistas y expertas en monarquías María Manjavacas y Ana Polo, que aportarán las claves de la ceremonia y de la despedida al rey Harald V.
El programa recordará la figura del monarca noruego, tanto su trayectoria al frente de la Corona como su faceta más personal, y repasará algunos de los momentos más destacados de su vida. El especial analizará además el cambio de etapa que afronta la monarquía noruega, con Haakon VII y Mette-Marit como nuevos reyes, en un momento especialmente complejo para la institución por las polémicas que han afectado a la Casa Real en los últimos tiempos.