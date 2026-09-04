'Versión española' comienza temporada en La 2 con 'Sentimental', la exitosa comedia de Cesc Gay
- Su protagonista, Belén Cuesta, y su director serán los invitados de Cayetana Guillén Cuervo
- Director y actriz recordarán el rodaje de la película, cuyo remake, con Penélope Cruz y Olivia Wilde se estrena en octubre
- Martes 8 de septiembre, a las 22:30 horas en La 2 y RTVE Play
‘Versión española’ inicia temporada el próximo martes en La 2 con ‘Sentimental’, de Cesc Gay, comedia que presentarán en el plató su director y su protagonista, Belén Cuesta, junto a la presentadora del programa, Cayetana Guillén Cuervo. En el coloquio hablarán del rodaje de esta exitosa cinta, que pronto volverá a las salas con una nueva versión.
‘Sentimental’ es la adaptación cinematográfica de 'Los vecinos de arriba', la primera obra de teatro escrita y dirigida por Cesc Gay. Alberto San Juan ganó el premio Goya a mejor actor de reparto por su interpretación.
La película ha tenido varios remakes. La última, ‘The invite’ (La invitación), la adaptación dirigida Olivia Wilde con Penélope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton y la propia Olivia Wilde, se estrenará en cines el 16 de octubre.
‘Sentimental’
Julio (Javier Cámara) y Ana (Griselda Siciliani) llevan juntos más de 15 años. Forman una pareja que ya ni se mira ni se toca y que ha hecho del combate diario el lenguaje y la esencia de su relación.
Una noche, Ana invita a casa a sus vecinos del piso de arriba, Salva (Alberto San Juan) y Laura (Belén Cuesta), una pareja más joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos “ruidos” se han convertido en una molestia... ¿o quizás en un estímulo? La velada deriva inesperadamente en un auténtico tsunami, una experiencia catártica y excesiva que sacará a la luz emociones reprimidas y mucho más…