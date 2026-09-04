'Versión española' comienza temporada en La 2 con 'Sentimental', la exitosa comedia de Cesc Gay

‘Versión española’ inicia temporada el próximo martes en La 2 con ‘Sentimental’, de Cesc Gay, comedia que presentarán en el plató su director y su protagonista, Belén Cuesta, junto a la presentadora del programa, Cayetana Guillén Cuervo. En el coloquio hablarán del rodaje de esta exitosa cinta, que pronto volverá a las salas con una nueva versión.

‘Sentimental’ es la adaptación cinematográfica de 'Los vecinos de arriba', la primera obra de teatro escrita y dirigida por Cesc Gay. Alberto San Juan ganó el premio Goya a mejor actor de reparto por su interpretación.

La película ha tenido varios remakes. La última, ‘The invite’ (La invitación), la adaptación dirigida Olivia Wilde con Penélope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton y la propia Olivia Wilde, se estrenará en cines el 16 de octubre.

Otro momento del coloquio en torno a 'Sentimental'