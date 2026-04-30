Documentos TV, 40 años dando a conocer a la audiencia española los mejores documentales internacionales

El 29 de abril de 1986, Documentos TV emitía su primer programa en Televisión Española. En sus cuatro décadas, se ha convertido en el espacio de documentales de referencia de TVE y en el más veterano en su género de la televisión en España, con más de 1.860 programas y unos 1.200 documentales emitidos. Centenares de ellos han recibido prestigiosos premios nacionales e internacionales, como premios Óscar y Emmy.

01.49 min Tráiler del documental '40 años contando el mundo', de Documentos TV

Documentos TV también ha recibido decenas de premios directos por el programa o por su documentales de producción propia. Miguel Veyrat, Pedro Erquicia, Manuel Sánchez Pereira y, en la actualidad, Pilar Requena, han sido los cuatro directores que han dado continuidad a un periodismo profundo, de rigor y de servicio público.

40 años contando el mundo Documentos TV comenzaba su andadura de la mano de Miguel Veyrat. Lo hacía con el documental “Juan Carlos I, rey de todos los españoles”, una coproducción de la británica BBC y TVE, en la que la audiencia española podía ver a un, por entonces, joven rey en su vida institucional y familiar hablando en inglés. “Es un recorrido por el papel que desempeñaron el rey y la monarquía en la consolidación de la democracia”, recuerda la directora de Documentos TV Pilar Requena, en el comienzo de “40 años contando el mundo”. Pilar Requena en una imagen del especial "40 años contando el mundo" presentando el primer documental que emitió Documentos TV ©TVE El especial ha sido elaborado por el equipo del programa, a partir de fragmentos de más de 80 de los documentales emitidos y de declaraciones de diversos expertos de los ámbitos de la política internacional, el medioambiente, la tecnología, etc. El mismo día del estreno de Documentos TV, el mundo supo del peor y más grave accidente nuclear de la historia. La central de Chernóbil llevaba tres días liberando enormes y peligrosas cantidades de radioactividad al aire que se extendieron por una parte de Europa. “Los últimos 40 años son extraordinarios en momentos, algunos muy negros y otros muy esperanzadores. La caída del Muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética y un momento de fortalecimiento del multilateralismo“ “Los últimos 40 años son extraordinarios en momentos, algunos muy negros y otros muy esperanzadores. La caída del Muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética y un momento de fortalecimiento del multilateralismo”, asegura Cristina Gallach, ex secretaria general adjunta de la ONU. La ex secretaria general adjunta de la ONU en la entrevista del especial aniversario de Documentos TV © TVE Documentos TV ha sido testigo de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea de las últimas cuatro décadas. A través de los 1.864 programas se han visto caer muros, estallar guerras y derrumbarse sistemas políticos. “El 11S fue un momento duro para toda la humanidad, no solo por los 3.000 muertos y por el ataque audaz de los terroristas, sino porque inició una guerra contra el terrorismo en la que Occidente no siempre tuvo en cuenta las normas a adoptar”, explica la catedrática de Derecho Internacional Público, Araceli Mangas. La catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid en la entrevista para Documentos TV ©TVE Los conflictos armados y su análisis en profundidad han estado presentes en muchos de los documentales emitidos. “Los palestinos tienen derecho a un Estado, esta solución está más alejada que nunca porque el proyecto de Netanyahu es destrozar toda posibilidad de paz en la región”, afirma el catedrático de Ciencia Política y ensayista, Sami Naïr. La ciencia, el medioambiente, la tecnología han formado parte de los contenidos de Documentos TV. En los últimos 20 años, cuando el cambio climático se ha hecho más evidente en el planeta, este veterano programa ha venido contando sus consecuencias. El científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fernando Valladares, dice alto y claro que “no nos podemos creer el gran lío planetario que estamos generando nosotros mismos, la crisis climática, la crisis hídrica, todos los problemas de biodiversidad, de contaminación”. El científico del CSIC, Fernando Valladares en el Museo Nacional de Ciencia Naturales donde se realizó la entrevista para el especial 40 años de Documentos TV ©TVE El efecto que esto provoca es una aceleración y multiplicación de todos los factores que amenazan a nuestra salud y a nuestro bienestar. Y lo peor y más desalentador es que “la sociedad no está queriendo ver la cruda realidad”, sentencia Valladares. “La sociedad no está queriendo ver la cruda realidad“ En su evolución, el programa de referencia del género documental en España, ha sabido adaptarse a la gran transformación que Internet, las nuevas tecnologías o las redes sociales han supuesto en el panorama audiovisual. En la última etapa, Documentos TV ha contado a los telespectadores el cambio que la Inteligencia Artificial está provocando en nuestras vidas. Nuria Oliver en la entrevista que se grabó en la sede de la Fundación Ellis de Alicante ©TVE “Quizás prefiramos interaccionar con IA más que con otros humanos, pero perderíamos muchísimas habilidades de nuestras inteligencias social y emocional que nos definen como homo sapiens”, dice Nuria Oliver, experta en IA y directora de la Fundación Ellis de Alicante. “Quizás prefiramos interaccionar con IA más que con otros humanos, pero perderíamos muchísimas habilidades de nuestras inteligencias social y emocional que nos definen como homo sapiens“ Pero el corazón y el espíritu de Documentos TV, siempre ha sido el de contar el mundo desde la crítica y la denuncia con documentales de investigación sobre la violación de los derechos humanos de los colectivos más vulnerables, los escándalos económicos y financieros y los abusos de poder potenciados en los últimos tiempos por lacras que han invadido Internet como las noticias falsas, bulos y otras cibermanipulaciones. “La gente no le resta votos a alguien porque mienta. Y como decía Hannah Arendt, y me sumo a ella claramente, ‘cuando todos mienten, lo malo es que ya nadie se cree nada’“ Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, asegura que se dicen mentiras continuamente y no se penalizan. “La gente no le resta votos a alguien porque mienta. Y como decía Hannah Arendt, y me sumo a ella claramente, ‘cuando todos mienten, lo malo es que ya nadie se cree nada’”. Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, en un momento de la entrevista para Documentos TV ©TVE

Cuatro décadas, cuatro directores A lo largo de su historia, Documentos TV ha contado con cuatro directores que han contribuido a consolidar su prestigio. Todos han compartido un mismo objetivo: defender la excelencia y la calidad del género documental y el servicio público. Miguel Veyrat fue su primer director, del 1986 a 1990. Lo puso en marcha y sacó adelante su “propuesta de un programa que consistiera en documentales apoyados en documentos autentificados y fuera de toda posible interpretación sesgada”. Miguel Veyrat fue el primer director de Documentos TV ©TVE En 1990, el histórico periodista de TVE y creador de Informe Semanal, Pedro Erquicia, cogió el testigo al frente del programa, hasta 2008. En esos años, Documentos TV se consolida definitivamente como el programa de documentales más exitoso de la televisión en España. “Un programa como Documentos TV rompe con las tendencias habituales de las cadenas generalistas y es un claro ejemplo de servicio público”, aseguraba Erquicia en 2004. “Un programa como Documentos TV rompe con las tendencias habituales de las cadenas generalistas y es un claro ejemplo de servicio público“ Una prueba irrefutable fue el documental “Las habitaciones de la muerte”, que sobrecogió las conciencias. Su impacto provocó en España que las adopciones de niñas chinas se dispararan. Pedro Erquicia dirigió Documentos TV de 1990 a 2008 ©TVE Manuel Sánchez Pereira sustituyó a Erquicia en la dirección de Documentos TV. “Ocuparse de un programa de estas características es un regalo para cualquier profesional al que le guste el periodismo en profundidad”, afirmaba en 2011. Siempre salvaguardó el sello de identidad del programa y siguió la apuesta por la producción propia. “Poder adquirir y emitir los mejores documentales que se hacen en todo el mundo y elaborar nuestros propios trabajos proporciona muchas satisfacciones”. Manuel Sánchez Pereira, en la grabación de la entrevista en un estudio de TVE en Torrespaña © TVE Documentos TV tuvo que adaptarse a la era digital, la globalización informativa y la competencia con plataformas. Sus documentales multiplican, desde entonces, su impacto y prolongan su vida en RTVE Play y en las redes sociales. “Poder adquirir y emitir los mejores documentales que se hacen en todo el mundo y elaborar nuestros propios trabajos proporciona muchas satisfacciones“ Pilar Requena, su actual directora, se hizo cargo de Documentos TV en 2021. “Quiero impulsar el periodismo de investigación desde mi nueva tarea y poco a poco que éste centre gran parte de la producción propia de Documentos que tenga también una dimensión europea e internacional”, aseguraba al comenzar su etapa al frente del programa. “Para mí es un honor y una gran responsabilidad seguir la estela de los compañeros que me han precedido en la dirección de Documentos TV y contribuir a mantener su prestigio y calidad como un referente de la televisión pública en España“ “Para mí es un honor y una gran responsabilidad seguir la estela de los compañeros que me han precedido en la dirección de Documentos TV y contribuir a mantener su prestigio y calidad como un referente de la televisión pública en España”, afirma la veterana periodista que ha reforzado la mirada global del programa y su atención a los grandes desafíos contemporáneos. Equipo de Documentos TV, Pilar Requena, directora, Rodrigo O´Cleiry, producción, Marta Balabasquer, realizadora y Milagros de Diego, redactora ©TVE