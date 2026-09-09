Estreno de la nueva temporada de 'Plano General' con Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE, y que estrena este viernes 11 de septiembre una nueva temporada. El hijo de la Cayetana Fitz-James Stuart acaba de publicar 'La última Duquesa', el libro con el que rinde homenaje a su madre. La entrevista se realizó en su residencia de Las Arroyuelas, en Carmona (Sevilla), poco ante de la crisis de Ceuta.

El Duque de Arjona y Conde de Salvatierra habla sin filtros de su vida, familia y la Casa de Alba, con enorme respeto a lo que representa ser Grande de España. Confiesa que a los 12 años recibió malos tratos porque "la niñera me pegaba muy duro", si bien lo ocultó a sus padres porque la nanny le amenazaba. Revela que necesitó tratamiento para superar su trauma de infancia, haber tenido problemas con las drogas que superó gracias al deporte, y revela que sufrió depresión.

Jenaro Castro y Cayetano Martínez de Irujo Manuel Olmedo Manuel Olmedo

Cayetano Martínez de Irujo reconoce "ser muy cabezota" y reivindica a la Duquesa de Alba como "pionera del feminismo y del empoderamiento de la mujer". Como lema elige "trabajo, constancia y sacrificio", al tiempo que se considera "honesto, trabajador y buena persona".

El hijo de la Duquesa de Alba se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el académico, escritor y periodista Luis María Anson), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).