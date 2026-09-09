'Historia de nuestro cine' estrena temporada y nuevo día de emisión en La 2 con Ricardo Darín

‘Historia de nuestro cine’ estrena nueva temporada este jueves en La 2 con un especial monográfico dedicado a uno de los actores internacionales más queridos y cuya trayectoria tiene lazos estrechos con el cine español: Ricardo Darín. Da comienzo asi un nuevo curso en el que el programa dirigido y presentado por Elena S. Sánchez seguirá revisitando los grandes títulos de nuestro cine de la mano de sus creadores y protagonistas.

La película que se recuperará para el estreno de temporada con Ricardo Darín será ‘Truman’ (Cesc Gay, 2015), una historia contada a través de los ojos de Javier Cámara y con la que el actor argentino conectó de manera especial. A partir de este título, el programa profundizará en la manera de trabajar de Ricardo Darín haciendo un repaso por su trayectoria.