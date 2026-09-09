'Historia de nuestro cine' estrena temporada y nuevo día de emisión en La 2 con Ricardo Darín
‘Historia de nuestro cine’ estrena nueva temporada este jueves en La 2 con un especial monográfico dedicado a uno de los actores internacionales más queridos y cuya trayectoria tiene lazos estrechos con el cine español: Ricardo Darín. Da comienzo asi un nuevo curso en el que el programa dirigido y presentado por Elena S. Sánchez seguirá revisitando los grandes títulos de nuestro cine de la mano de sus creadores y protagonistas.
La película que se recuperará para el estreno de temporada con Ricardo Darín será ‘Truman’ (Cesc Gay, 2015), una historia contada a través de los ojos de Javier Cámara y con la que el actor argentino conectó de manera especial. A partir de este título, el programa profundizará en la manera de trabajar de Ricardo Darín haciendo un repaso por su trayectoria.
Más de una década revisando nuestro cine
‘Historia de nuestro cine’ lleva más de 11 años descubriendo grandes clásicos del cine español y también del cine reciente (hasta 2015), que analiza con la ayuda de sus directores, productores e intérpretes y en compañía de los mejores especialistas y expertos en el séptimo arte, que colaboran habitualmente en el espacio.
En los primeros programas de la nueva temporada, el espacio ofrecerá un especial con los Javis, con motivo del estreno de ‘La bola negra’; una de las películas preseleccionadas para Los Oscar. Con este programa, ‘Historia de nuestro cine’ pondrá en valor a Federico García Lorca cuando se cumplen 90 años de su muerte recuperando ‘La casa de Bernarda Alba’ (Mario Camus, 1987).
El programa también viajará al Festival de San Sebastián, con la película ‘El desencanto’ (Jaime Chávarri, 1976), cuando se cumplen 50º años de su estreno; y emitirá especiales en los próximos meses con rostros destacados de nuestro cine como Emma Suárez, José Coronado, Victoria Abril o Antonio de la Torre. También seguirá recordando al guionista Rafael Azcona en el centenario de su nacimiento, con ‘La escopeta nacional’ (Luis García Berlanga, 1978); y revisitará otras obras maestras de nuestro cine a lo largo de la temporada como ‘La colmena’ (1982), con motivo del quinto aniversario del fallecimiento de su director, Mario Camus.