Participa en 'Saber y Ganar', el concurso más longevo de la televisión en España
- Demuestra todo lo que sabes sobre cine, literatura, ciencia, música, historia, deporte, matemáticas… En ‘Saber y Ganar’ el conocimiento tiene premio
- Con Jordi Hurtado al frente desde 1997, el programa es un referente en la historia de los concursos, con múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Ondas
Saber y Ganar es el decano de los concursos en nuestro país y parte de su éxito reside en vosotros, quienes nos veis cada tarde desde hace casi tres décadas. ¿Quieres pasarte al otro lado de la pantalla y participar en pruebas tan míticas como la ‘Batería de Sabios’, ‘El Reto’ o la favorita de nuestra audiencia, la ‘Pregunta Caliente’? ¡Pues esta es tu oportunidad!
Tan solo tienes que rellenar el formulario para acceder al casting de selección. Si crees que eres capaz de resolver la ‘Calculadora Humana’ antes de que se acabe el tiempo y de elegir la respuesta correcta en ‘Descartando’, no lo dudes y ponte en contacto con nosotros. ¡La comunidad de Sabedores y Sabedoras te espera!
Casi 30 años al frente de Saber y ganar
Jordi Hurtado debutó ante las cámaras de RTVE en 1985 con el concurso Si lo sé no vengo y desde 1997 presenta Saber y Ganar, el programa más longevo de la historia de la televisión española. A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como dos Premios Ondas (1982 y 2012), el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria, el Micrófon d'Or (2008), el Premio Zapping (2017) y el Premio Nacional de Televisión (2025).