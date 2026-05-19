Participa en ‘Saber y Ganar’, el concurso más longevo de la televisión en España

Saber y Ganar es el decano de los concursos en nuestro país y parte de su éxito reside en vosotros, quienes nos veis cada tarde desde hace casi tres décadas. ¿Quieres pasarte al otro lado de la pantalla y participar en pruebas tan míticas como la ‘Batería de Sabios’, ‘El Reto’ o la favorita de nuestra audiencia, la ‘Pregunta Caliente’? ¡Pues esta es tu oportunidad!

Tan solo tienes que rellenar el formulario para acceder al casting de selección. Si crees que eres capaz de resolver la ‘Calculadora Humana’ antes de que se acabe el tiempo y de elegir la respuesta correcta en ‘Descartando’, no lo dudes y ponte en contacto con nosotros. ¡La comunidad de Sabedores y Sabedoras te espera!

<a href="https://form.rtve.es/view.php?id=263831" title="¡Participa en Saber y Ganar!">¡Participa en Saber y Ganar!</a>