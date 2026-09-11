Clan estrena los fines de semana ‘Dragon Ball DAIMA’, la nueva aventura de Son Goku

Dragon Ball llega a Clan. El canal infantil y juvenil de RTVE estrena ‘Dragon Ball DAIMA’, una nueva aventura protagonizada por Son Goku y sus inseparables compañeros que amplía uno de los universos más conocidos y queridos de la animación internacional.

A partir de su estreno, ‘Dragon Ball DAIMA’ tendrá una cita fija todos los fines de semana a las 19:25 horas en Clan, con la emisión de dos episodios consecutivos, creando un bloque especial dedicado a la serie y ofreciendo a sus seguidores un punto de encuentro semanal con el universo Dragon Ball.

En ‘Dragon Ball DAIMA’, una misteriosa conspiración provoca una sorprendente transformación de Son Goku y sus amigos, obligándoles a emprender un viaje hacia un mundo desconocido para descubrir qué ha ocurrido y encontrar la forma de recuperar su aspecto original.

Una cita semanal Con el estreno de ‘Dragon Ball DAIMA’, Clan refuerza su apuesta por ofrecer grandes contenidos de animación capaces de conectar con diferentes generaciones de espectadores. La programación en una franja estable de fin de semana busca convertir la serie en una cita reconocible para sus seguidores: cada sábado, a partir de las 19:25 horas, dos nuevos episodios, que podrán volver a disfrutarse el domingo en el mismo horario. Una estrategia que permitirá a niños, jóvenes y familias compartir una de las sagas de animación más emblemáticas de las últimas décadas.