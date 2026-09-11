Clan estrena los fines de semana 'Dragon Ball DAIMA', la nueva aventura de Son Goku
- El canal infantil y juvenil incorpora la reconocida franquicia de animación a su programación
- Cada sábado, dos nuevos episodios a partir de las 19:25 horas en Clan y reemisión los domingos a la misma hora
Dragon Ball llega a Clan. El canal infantil y juvenil de RTVE estrena ‘Dragon Ball DAIMA’, una nueva aventura protagonizada por Son Goku y sus inseparables compañeros que amplía uno de los universos más conocidos y queridos de la animación internacional.
A partir de su estreno, ‘Dragon Ball DAIMA’ tendrá una cita fija todos los fines de semana a las 19:25 horas en Clan, con la emisión de dos episodios consecutivos, creando un bloque especial dedicado a la serie y ofreciendo a sus seguidores un punto de encuentro semanal con el universo Dragon Ball.
En ‘Dragon Ball DAIMA’, una misteriosa conspiración provoca una sorprendente transformación de Son Goku y sus amigos, obligándoles a emprender un viaje hacia un mundo desconocido para descubrir qué ha ocurrido y encontrar la forma de recuperar su aspecto original.
Una cita semanal
Con el estreno de ‘Dragon Ball DAIMA’, Clan refuerza su apuesta por ofrecer grandes contenidos de animación capaces de conectar con diferentes generaciones de espectadores.
La programación en una franja estable de fin de semana busca convertir la serie en una cita reconocible para sus seguidores: cada sábado, a partir de las 19:25 horas, dos nuevos episodios, que podrán volver a disfrutarse el domingo en el mismo horario.
Una estrategia que permitirá a niños, jóvenes y familias compartir una de las sagas de animación más emblemáticas de las últimas décadas.
El fenómeno Dragon Ball
Desde su nacimiento, Dragon Ball se ha convertido en una de las franquicias japonesas de mayor reconocimiento internacional y en una referencia para varias generaciones de espectadores.
Ahora, Son Goku vuelve a la televisión en abierto de la mano de Clan con esta temporada que abre una nueva etapa dentro de este universo y que combina la esencia de Dragon Ball con una aventura completamente nueva.
La serie recupera algunos de los elementos que han convertido la animación en un fenómeno durante generaciones: aventura, humor, acción, amistad y grandes desafíos, incorporando al mismo tiempo nuevos personajes, escenarios y misterios.