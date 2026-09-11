'Aquí hay trabajo' estrena nueva temporada en La 2
- El programa acompaña a un rider sin papeles y presenta más de 7.000 empleos en el primer episodio
- Con Pepa Molina y Antolín Romero, a partir del 14 de septiembre de lunes a viernes a las 09:30 horas en La 2 y RTVE Play
‘Aquí hay trabajo’ vuelve el 14 de septiembre a las mañanas de La 2. El programa dirigido por Antolín Romero, que lo copresenta junto a Pepa Molina, continuará una temporada más como guía laboral que permite estar al día en el mundo del trabajo, con información de actualidad, becas y cursos de formación gratuitos.
En la primera entrega del nuevo curso, el equipo del programa se acerca a la realidad de un rider, un repartidor que trabaja sin contrato y sin papeles, quien describe un grave accidente que sufrió mientras trabajaba y cómo, desde entonces, siente que se juega la vida cada día. El sindicato ‘Riders por derechos’ asegura que cuatro riders han muerto trabajando para plataformas sin contrato y calculan que casi el 70 % de los repartidores en bicicleta están en situación irregular.
27ª temporada
El programa seguirá acercándose a sus seguidores y a todos los lugares donde hay trabajo, formación y oportunidades. Habrá más conexiones en directo y una nueva cuenta de Instagram, @aquihaytrabajo.tv, que se suma a las de Facebook y X.
En Instagram ofrecerán “píldoras laborales”: vídeos de poco más de un minuto para explicar de forma sencilla cuestiones que pueden resultar complicadas. Derechos laborales, bajas, riesgos en el trabajo, emprendimiento o consejos para encontrar empleo serán algunos de los temas. Las primeras píldoras explicarán los cambios recientes en la jubilación y la nueva información que las empresas deben facilitar a sus trabajadores sobre horarios, conciliación, salarios o periodos de prueba.
Además, en el arranque de la temporada, ‘Aquí hay trabajo’ abordará cómo los algoritmos se están convirtiendo en los capataces del siglo XXI, presionando, seleccionando o sustituyendo a trabajadores.
Más de 7.000 empleos entre público y privado
Las oportunidades de empleo no faltarán en la nueva temporada de ‘Aquí hay trabajo’. En el primer programa se presentarán más de 7.000 puestos de trabajo, tanto de empresas privadas como de empleo público. Las ofertas, comprobadas por el equipo del programa y 100 % reales, quedarán disponibles en la web, que también ofrece becas, ayudas y formación para el empleo totalmente gratuita.
Para luchar contra la precariedad y ayudar a los espectadores a hacer valer sus derechos, un año más el programa contará con expertos del SEPE, la Seguridad Social, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Cámara de Comercio de España. Además, incluirá conexiones con inspectores de trabajo que atenderán a seguidores que estén sufriendo situaciones ilegales o precarias.