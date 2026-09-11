'Aquí hay trabajo' estrena nueva temporada en La 2

‘Aquí hay trabajo’ vuelve el 14 de septiembre a las mañanas de La 2. El programa dirigido por Antolín Romero, que lo copresenta junto a Pepa Molina, continuará una temporada más como guía laboral que permite estar al día en el mundo del trabajo, con información de actualidad, becas y cursos de formación gratuitos.

En la primera entrega del nuevo curso, el equipo del programa se acerca a la realidad de un rider, un repartidor que trabaja sin contrato y sin papeles, quien describe un grave accidente que sufrió mientras trabajaba y cómo, desde entonces, siente que se juega la vida cada día. El sindicato ‘Riders por derechos’ asegura que cuatro riders han muerto trabajando para plataformas sin contrato y calculan que casi el 70 % de los repartidores en bicicleta están en situación irregular.

27ª temporada El programa seguirá acercándose a sus seguidores y a todos los lugares donde hay trabajo, formación y oportunidades. Habrá más conexiones en directo y una nueva cuenta de Instagram, @aquihaytrabajo.tv, que se suma a las de Facebook y X. En Instagram ofrecerán “píldoras laborales”: vídeos de poco más de un minuto para explicar de forma sencilla cuestiones que pueden resultar complicadas. Derechos laborales, bajas, riesgos en el trabajo, emprendimiento o consejos para encontrar empleo serán algunos de los temas. Las primeras píldoras explicarán los cambios recientes en la jubilación y la nueva información que las empresas deben facilitar a sus trabajadores sobre horarios, conciliación, salarios o periodos de prueba. Además, en el arranque de la temporada, ‘Aquí hay trabajo’ abordará cómo los algoritmos se están convirtiendo en los capataces del siglo XXI, presionando, seleccionando o sustituyendo a trabajadores.